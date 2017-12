Un temblor de 5,4 grados de magnitud sacudió en la madrugada de este jueves las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, en el norte de Chile, sin que hasta ahora se hayan reportado víctimas o daños visibles, según dijeron las autoridades.La sacudida telúrica ocurrió a las 00.54 horas locales (03.54 GMT) de hoy y su epicentro se localizó a 64 kilómetros al noreste de Taltal y a unos 1.105 de Santiago, en la región de Antofagasta, informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.El hipocentro del sismo estuvo a 53,4 kilómetros de profundidad, añadió el organismo, mientras el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que no reunió las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.Según la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), el temblor se percibió con intensidad grado V de la escala internacional de Mercalli en Taltal y IV en Antofagasta, la capital de la región del mismo nombre.En la región de Atacama la intensidad fue también IV en Chañaral, Diego de Almagro, Tierra Amarilla y Copiapó, la capital regional y III en Caldera y otros puntos de la zona, mientras en Coquimbo la intensidad fue II en La Serena, la capital regional y otras localidades."No se reportan daños a personas, alteración de servicios básicos o infraestructura producto de este sismo?, puntualizó la Onemi. EFEView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi