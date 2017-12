/ Durante una entrevista realizada por el príncipe Harry de Inglaterra para la radio BBC, el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama , volvió a advertir este miércoles sobre el “uso irresponsable de las redes sociales ” por parte de individuos que ocupan puestos de poder. Obama advirtió la manera en como son usadas las plataformas digitales, al considerar que está “distorsionando la comprensión ciudadana de asuntos complejos y que deriva en la propagación de la desinformación”.Así lo subrayó durante una entrevista grabada en Toronto, Canadá, en septiembre pasado, cuando fue entrevistado por el príncipe Harry, quinto en la sucesión al trono británico.El nieto de la reina Isabel departió de manera distendida sobre varios asuntos de interés con el ex presidente que hace un año dejó la Casa Blanca, en su papel de editor invitado para un espacio emitido ayer por la BBC Radio 4.El ex mandatario ya había criticado en el pasado el uso excesivo del “social media”, característico de su sucesor Donald Trump , aunque sin nombrar nunca al magnate.Luego Obama aludió a “todo el trabajo que no fue llevado a cabo” durante su mandato, expresando preocupación por cómo Estados Unidos se está moviendo, pero subrayando que “hay serenidad”.“No hice muchas entrevistas, pero fue divertido”, comentó por su parte el príncipe Harry.Internet Redes UsoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi