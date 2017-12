/ "Estamos a la espera de una definición de la DC". Ese es el comentario mayoritario entre los diputados de la UDI cuando se refieren, en privado, a la negociación que se deberá enfrentar en el Congreso para la conformación de la mesa de la Cámara de Diputados y las comisiones de la corporación.Los acercamientos informales, de hecho, ya se han dado entre la UDI y RN con parlamentarios de la DC, ya que a la centroderecha le faltan seis votos para lograr la mayoría en la Cámara. Así, la articulación con la DC es clave.En este contexto, en la DC han señalado que están abiertos a negociar más allá de la Nueva Mayoría. Y explican que se priorizará lo que más le convenga al partido para articularse desde el Parlamento como una colectividad opositora.Hace dos semanas, las tratativas comenzaron, pero no fue hasta hace pocos días que un sector de la DC, en privado, se mostró abierto a llegar a acuerdos con la centroderecha. De los catorce diputados que asumirán en marzo próximo, según afirman desde la colectividad, ocho estarían ya dispuestos a negociar con Chile Vamos.Sin embargo, en un principio se hablaba de un "empate" entre los diputados: un grupo prefería acordar con la centroizquierda, mientras otro no agotaba la alternativa de conversar con la derecha.En medio de este escenario, el próximo martes, en Valparaíso, se reunirá la nueva bancada de la DC, cita en la que se abordará el tema en profundidad para "sincerar posturas". Eso sí, dicen, será determinante la decisión que se tome en la Junta Nacional prevista para fines de enero. En esa instancia debería quedar definida su postura ante el gobierno de Sebastián Piñera.Al respecto, el diputado Pablo Lorenzini (DC) comentó: "Si no logramos un acuerdo con la Nueva Mayoría, no nos vamos a quedar en el aire. Y, en ese sentido, vamos a buscar acuerdos con quienes se produzca".Quienes estarían dispuestos a dialogar con Chile Vamos -en desmedro del Frente Amplio- son Iván Flores, Matías Walker, Jorge Sabag y Mario Venegas, además de los diputados electos Manuel Antonio Matta, Joanna Pérez y Miguel Ángel Calisto. "Estamos por acuerdos estables, independiente con quién sea. Estos no son acuerdos programáticos, sino que administrativos", comentó Sabag. Sobre un acuerdo con el FA, dijo que "la Cámara no puede ser cómo la bolsa de comercio, que está siempre con altos y bajos".En otra postura estarían los "disidentes", como Víctor Torres, Gabriel Silber, Daniel Verdesi, Gabriel Ascensio, José Miguel Ortiz y Raúl Soto.Desde la centroderecha señalan que, incluso, han tomado contacto con diputados del Partido Radical, pues en el gobierno pasado de Piñera varios de ellos dieron respaldo a algunas iniciativas. Una de las preocupaciones latentes de la derecha, en todo caso, es lograr, con este acuerdo, zanjar un compromiso de largo plazo entre gobierno y Congreso.Las peticiones Aunque desde Chile Vamos recalcan que en las conversaciones informales con la DC no se ha ahondado en una negociación de períodos para la presidencia de la Cámara ni tampoco de comisiones ad hoc, en ambos sectores reconocen que Constitución y Hacienda son clave para los parlamentarios. Una fórmula es que la DC y Chile Vamos se turnen para presidir esas instancias cada año.Bellolio, Coloma y Hoffmann a la presidencia La UDI, en tanto, buscaría liderar en dos períodos la corporación. De hecho, en el partido se han empezado a perfilar nombres como Jaime Bellolio, Juan Antonio Coloma Álamos y María José Hoffmann. En RN, por su parte, optarían por Paulina Núñez y Gonzalo Fuenzalida."El primer paso es llegar a un acuerdo de administración en la Cámara que no sea una traba para sacar proyectos de ley del Presidente Piñera. Me costaría entender que la DC terminara pactando nuevamente con el PC o con el Frente Amplio", expresó Coloma. Hofmann añadió que "los desafíos que vienen necesitan liderazgos nítidos y renovados con capacidad de diálogo y articulación de acuerdos".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi