Cuando se acerca la Noche Vieja, quiero brindarlesmi última Caraota Tecnológica del año 2017Juymar GarcíaEmociones encontradas"Aquí es la tradición, que en esta noche, cuando el reloj anuncia que el año nuevo llega, todos los hombres coman, al compas de las horas las doce uvas de la Noche Vieja.Pero aquí no se abrazan ni gritan: ¡FELIZ AÑO!Como en los pueblos de mi tierra; en este gozo hay menos caridad; la alegría de cada cual va sola, y la tristeza del que está al margen de tumulto acusa lo inevitable de la casa ajena?(Fragmento Las Uvas del Tiempo Andrés Eloy Blanco)Ha sido un año emocionalmente duro para todos, hemos sobrevivido a una montaña rusa de sentimientos y negaciones, hemos conocido la incredulidad en su mejor faceta, las lagrimas derramadas han sido muchas y hoy segura estoy habrá muchas sillas vacías, familias desmembradas, hijos regados por el mundo y los que aun persistimos ante la imposibilidad de huir, también lloramos solos y añoramos lo que éramos antes, lo que teníamos."Las campanas de la iglesia están sonando? Sin embargo, como les escribía hace exactos ocho días y ante la llegada del redentor, hoy no puedo mirar el año 2018 con tristeza dese su comienzo, el valor, la fortaleza y entereza, que nunca han sido mis mejores armas, he tratado de aprenderlos, sacarlos de donde no sabía que estaban dentro de mi y transformar esa mirada hacia el futuro, -sea cual sea su desenlace- con ojos de esperanza.Se que suena muy fácil decirles a quienes están solos, a quienes no tienen a sus familiares con ellos, a quienes perdieron a sus hijos, a quienes tienen tantas carencias, a quienes luchan junto a su familiar enfermo;"Todo va a estar bien? ; porque hay vacíos que no los llenan las copas, que no los apacigua una hallaca o una ropa que estrenar. Sin duda nuestras navidades 2017 han sido muy tristes y llenas de caras pintadas de desesperanza.Que más nunca nos roben La Navidad y que nunca más tengamos un triste Año NuevoEs momento de hacer un alto, secarnos las lágrimas, unir a la familia, hacer a un lado tanto egoísmo del neo venezolano, debemos llenarnos de solidaridad y empatía con el otro, mientras lea esto, piense en quienes están solos, comience una cruzada de solidaridad y amor al prójimo, permítase la experiencia de ser los zapatos que otros calzan, abra la puerta, haga entrar al vecino, al que menos tiene y comparta, aunque sea por un rato su soledad y la de él, estoy segura, que será mas llevadera la carga y volverá a renacer la fe perdida.En mi última columna de 2017, quiero dejarles mis sentimientos más profundos y deseos a todos ustedes de quienes recibo el hermoso honor de leerme jueves tras jueves por este medio Caraota Digital, y de quienes he recibido tantos hermosos comentarios en tiempos difíciles, pero reitero mi fe inquebrantable ante los milagros que ocurren a diario, cuando aparecen tantos ángeles que me tienden su mano para reafirmarme que todo lo bueno de mi país lo representa su gente y no nos perderemos en el valle de las lágrimas nunca más. Vamos a luchar por una vida mejor, vamos a borrar cualquier negación hacia un cambio que nos prometa un mejor país con gente buena más humana y solidaria para tener la certeza del renacer.Estaré agradecida por siempre con ustedes, estaré cada jueves en nuestra cita de siempre, el próximo jueves, cuando sea 4 de enero de 2018, y nos volvamos a encontrar, cuando hayamos reflexionado sobre todo lo que nos debemos, las cuentas que convenimos saldar con el país, con la familia, con la tradición y hagamos en una de"Las Uvas del Tiempo? la petición de recuperar el país que éramos, lleno de alegría y Cheo García, de Betulio Medina, de una maleta a las 12, del pernil comprado con sacrificio, de cohetes en las plazas, de patines y aguinaldos ese día que comience la tarea de luchar sin temores para recuperar lo más valioso que nos han quitado:La Felicidad. ¡Vamos Venezuela , que sí se puede!!!Feliz año Venezuela nos vemos en 2018