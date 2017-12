/ La exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sobella Mejías, aseguró este jueves que el Poder Electoral incurre en “inconstitucionalidad” al no haber incluido a la Alcaldía Metropolitana de Caracas y el Distrito Alto Apure en las elecciones municipales del 10 de diciembre, un hecho que calificó como preludio ante su posterior eliminación por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). También advirtió sobre las dificultades que tienen los venezolanos en el exterior para ejercer su derecho al voto. “El venezolano tiene derecho a ejercer su votación o manifestarse en materia electoral (…) el CNE tiene la obligación de establecer los mecanismos para que en cada consulado exista ya una jornada de registro electoral de manera tal que se puedan inscribir o actualizar aquellos ciudadanos que se encuentran fuera de Venezuela ” , resaltó Mejías durante una entrevista en Globovisión.En este sentido, señaló que el CNE está en deuda con los venezolanos al no cumplir con todos los requisitos y tiempo promedio de organización de unos comicios.“Vemos como en menos de un mes quieren hacer una elección, haciendo inviable el proceso de registro electoral, ya el CNE tiene deudas con los venezolanos que tienen la edad para votar (…) era inviable una participación en condiciones de igualdad, de unas campañas electorales con lapsos prudentes” , puntualizó.Leer también:El culpable de que venezolanos no recibieran pernil estas Navidades según Maduro https://t.co/xoKEuTLv84 pic.twitter.com/9xHV9U2FIG— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 28 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi