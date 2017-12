/ En su página web, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación señala que los que decidan visitar Uruguay deben hacerlo "con precaución".En su página web, la cartera sostiene que el país en general, y Montevideo en particular, ofrece un nivel de seguridad aceptable, siempre y cuando se observen medidas de autoprotección racionales y suficientes. No obstante - señala el texto - es de reseñar que existe un creciente clima de inseguridad en los barrios residenciales, ya que han aumentado considerablemente los robos en casas particulares. También se registra un aumento de robos a mano armada en tiendas y negocios. El estudio español afirma que algunos barrios periféricos de Montevideo y de los departamentos de Canelones y Maldonado pueden resultar peligrosos para los turistas, así como la Ciudad Vieja de Montevideo de noche. También sostienen que hay que tener cuidado con los tirones y pequeños robos en el centro de Montevideo y Ciudad Vieja, si bien nada muy distinto de lo que ocurre en las grandes ciudades de todo el mundo. En materia de Salud afirman que no se conocen problemas sanitarios destacables, sin embargo advierten que los centros públicos cuentan con buenos profesionales pero en numerosos casos carecen de recursos suficientes para la correcta atención a los pacientes.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi