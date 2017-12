/ Al menos 40 muertos en un atentado contra un centro cultural en Kabul.Al menos 40 personas han muerto y 30 han resultado heridas este jueves en un doble atentado perpetrado en Kabul, Afganistán, por terroristas suicidas.Según los medios locales, las explosiones han tenido lugar cerca de la oficina de la agencia de noticias Voz Afgana (AVA, por sus siglas en inglés), de una mezquita y del centro cultural chií Tebyan, en el cual se estaba celebrando una conferencia."El blanco del ataque era el centro cultural Tebyan. Se celebraba una ceremonia con motivo del 38º aniversario de la invasión soviética en Afganistán cuando se produjo una (primera) explosión", dijo a la AFP el portavoz adjunto del Ministerio del Interior, Nasrat Rahimi. Se registraron tres explosiones, la primera de un atacante suicida y las otras dos por minas.La primera explosión se produjo hacia las 10.30 hora local (06.00 GMT) en el área de Qala-e-Nazer, en el oeste de Kabul.La mayoría de las víctimas son activistas culturales que habían acudido al centro cultural Tebyan para una reunión. Además, entre las víctimas mortales figuran tres periodistas.‘Amaq Reports 220 Casualties in IS Operation with Suicide Bomber, 3 IEDs at Shi’a Cultural Center in Kabul https://t.co/shrx0j0a9T— SITE Intel Group (@siteintelgroup) 28 de diciembre de 2017El grupo terrorista Daesh (autodenomiando Estado Islámico) ha asumido la responsabilidad de los mortíferos ataques a través de un comunicado difundido a través de su rama mediática Amaq.Según cita El País de Madrid, la nota del grupo yihadista afirma precisamente que el centro cultural Tebyan está apoyado por Teherán y que se dedica a enviar afganos a estudiar con los iraníes.Los atentados contra la minoría chií son comunes en Afganistán y el último de ellos de relevancia se produjo en octubre, cuando murieron 39 personas y otras 45 resultaron heridas en una acción en Kabul que también fue reivindicada por el grupo yihadista Daesh.El portavoz de la misión de la OTAN Resolute Support, teniente coronel Kone Faulkner, condenó el ataque y agregó que el avance cultural y la libertad de expresión no serán disuadidos. “Nuestros enemigos mutuos deben saber que no ganarán y que el pueblo afgano no será silenciado”.Estos temas te pueden interesar: TerroristaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi