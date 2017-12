/ "No voy a aceptar regiones capturadas por un partido o por un parlamentario". Esa advertencia, según dicen los asistentes, les hizo el presidente electo, Sebastián Piñera, a los timoneles de los partidos de Chile Vamos durante la reunión que sostuvieron en su casa el día después de su triunfo en la segunda vuelta.El ex mandatario conversó ese día con los líderes de RN, Cristián Monckeberg; de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, y de Evópoli, Francisco Undurraga, sobre los primeros pasos para su segundo período en La Moneda.Así, les solicitó a los dirigentes que le presenten propuestas de nombres para cargos para el nivel central y regional.Sin embargo, la petición -que tiene como fecha tope inicialmente el próximo martes 2 de enero- iba acompañada de algunos criterios clave para Piñera.Las mismas fuentes dicen que el ex presidente les transmitió, primero, que un sector o un dirigente no puede tener una preponderancia en algún sector determinado del país.En ese sentido, en Chile Vamos dicen que se apostará por un equilibrio, aunque también -recalcan- con presencia de figuras independientes que definirá el propio presidente electo junto a sus principales colaboradores. Y segundo, otro criterio mencionado por Piñera -dicen en el bloque- es que las personas que le propongan los partidos estén disponibles para futuras elecciones y que tengan un "vínculo" o "sello" político. Esto, teniendo como base la eficiencia profesional y técnica para los distintos cargos.En Chile Vamos mencionan que un factor central de la conversación ese día fue la importancia de "actuar con lógica política", algo que, según reconocen, hizo falta al menos en la primera fase del gobierno anterior de Piñera, en el que se privilegió en varios casos un criterio técnico y que provocó numerosas críticas de quienes por ese entonces eran las principales figuras de los partidos del sector.Tras esa reunión, los timoneles de Chile Vamos han conversado sobre el tema con dirigentes de sus partidos, así como con figuras en regiones. Y a ellos se les ha transmitido ese criterio: que deben estar disponibles para competir, en caso de que así se determine en los próximos años, en elecciones como la de intendentes, la municipal y la parlamentaria.En la centroderecha explican que, por ejemplo, en el caso de quienes puedan asumir el cargo de intendentes en el próximo período, podrían ser candidatos en 2020, cuando debuten los comicios para las jefaturas regionales.En los partidos, sin embargo, señalan que no ha sido fácil la búsqueda de cartas para los distintos cargos del gobierno central y a nivel regional. Un factor relevante en este proceso -dicen- es que las futuras autoridades deben renunciar a sus cargos un año antes de una elección si es que deciden competir.En este contexto, además, en otras conversaciones entre los presidentes y secretarios generales de Chile Vamos se mencionó la opción, de manera preliminar, de coordinar entre las distintas colectividades los nombres o la cantidad de cartas que le presentarán a Piñera.Lo anterior, además, para cuidar los equilibrios y evitar conflictos internos en la coalición. "La idea es que esto no se transforme en una batalla", dicen en el conglomerado.La apuesta con este diseño es, admiten en el sector, proyectar una administración de Chile Vamos por ocho años, y no solamente por cuatro, como ocurrió en el primer gobierno de Piñera. En los partidos, además, creen que el éxito de su gobierno dependerá, en parte, de que pueda entregarle la banda presidencial al mismo sector. En este sentido, agregan que para eso serán fundamentales, sobre todo, las próximas elecciones municipales y de intendentes.Relación directa Otro tema abordado en la cita con Piñera fue la posibilidad de que resurjan conflictos al interior de la coalición, ya sea en esta etapa como, principalmente, cuando comience el nuevo gobierno.En Chile Vamos dicen que el ex mandatario les pidió que sean los presidentes de partidos los que le envíen los listados de nombres para los cargos. Y, asimismo, les dijo que durante su administración quiere tener una relación directa con ellos, sin que existan intermediarios para abordar distintos temas.Ese momento de la reunión se aprovechó para hacer una suerte de balance de su primer gobierno y de marcar diferencias con lo que se espera en esta nueva administración.Así, el ex mandatario -según relatan los asistentes- les dijo que esa relación directa también debe darse en caso de que se produzcan conflictos en el sector. Esto, consciente -les transmitió- de que en los próximos cuatro años habrá "problemas" y "dificultades" como en cualquier gobierno. Blumel: "Ningún tipo de restricciones"En medio de este escenario, algunos en Chile Vamos dicen que se podría apostar a que alcaldes asuman cargos, además de parlamentarios. Sin embargo, al menos en las mesas descartan que sus propuestas de nombres incluyan figuras que estén ejerciendo cargos municipales o parlamentarios el próximo año.En este contexto, tras un encuentro con alcaldes de la Asociación de Municipalidades, Gonzalo Blumel, quien lideró el área programática de Piñera, dijo ayer que "creo que no hay que tener ningún tipo de restricciones a priori, no hay que amarrarse ni casarse a fórmulas específicas", junto con enfatizar que "es el Presidente el que va resolver, y lo hará según nuestro ordenamiento jurídico". Y agregó: "Se está haciendo un trabajo bien pensado, en coordinación con los partidos de Chile Vamos".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi