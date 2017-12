Se acabó el yugo. En un duelo lleno de adrenalina y cargado de variantes, Leones del Caracas dejaron en el terreno a Navegantes del Magallanes (7-8), en el estadio de la Ciudad Universitaria, para evitar la barrida en la serie y acercarse a medio juego del segundo lugar de la tabla.La visita picó adelante en el propio primer episodio, cuando Jesús "Cacao" Valdez, la bestia negra de Leones del Caracas en lo que va de año, la sacó del parque por el jardín izquierdo, ante los lanzamientos de Manny Correa.Valdez llegó a siete cuadrangulares y 14 remolcadas ante Leones en lo que va de campaña, para un total de 18 vuelacercas y 60 remolques en la zafra, manteniendo su candidatura al Jugador Más Valioso de la campaña.En el segundo tramo, Andrés Eloy Blanco sacudió su cuarto estacazo del año, para colocar el compromiso dos carreras por cero para la visita. Sin embargo, Leones del Caracas estaban negados a perder nuevamente en su casa y lograron darle vuelta a la pizarra en el propio segundo inning.Ramón Cabrera y Wilfredo Tovar, con un par de dobletes y Henry Rodríguez, con sencillo, le tendieron una emboscada a Alex Sanabia, uno de los mejores brazos del Magallanes, para colocar el compromiso 2-3 a favor de los dueños de casa.El ataque melenudo no cesó allí y, en el tercer episodio, Alexander Palma remolcó a Jesús Guzmán, para estirar la ventaja a dos anotaciones. Rayder Ascanio descontó para los eléctricos en el quinto inning, con su segundo bambinazo de vuelta entera en el año, pero Palma volvió a poner tierra de por medio con un doble productivo en el séptimo acto.A pesar de llegar a la postrimería del juego con la ventaja, el cuerpo de relevistas de los felinos se metió en problemas a partir del octavo episodio. Un lanzamiento salvaje de José Ascanio, en el octavo, permitió que Rayder Ascanio anotara la cuarta carrera visitante.Magallanes, con un out en la pizarra, aprovechó el majestuoso momento ofensivo de Jesús Sucre, quien sacudió un sencillo remolcador de dos carreras y, a pesar de ser capturado en segunda, le dio la ventaja a los dirigidos por Omar Malavé.El capataz de la nave le dio entrada a su cerrador de confianza, Hassan Pena, para que sacara el noveno tramo, pero Jesús Aguilar le dio la bienvenida al antillano con un soberbio cuadrangular que igualó a seis las acciones, enviando el compromiso a entradas adicionales.A pesar del descalabro del cubano, Magallanes combinó un doblete de Jesús Valdez y un sencillo de Mario Lisson, para retomar la delantera en la décima entrada, en lo que parecía ser el puntillazo final a las aspiraciones caraquistas.Nada más alejado de la realidad. Pena, quien saltó nuevamente al morrito, vio cómo, nuevamente el primer bateador del episodio, le conectaba un cuadrangular para volver a nivelar el marcador. Leobaldo Piña, el pelotero sensación de los selváticos, se erigió nuevamente como héroe al sacudir su segundo jonrón de la campaña.El juego, dramático de principio a fin, contó con un conato de trifulca entre Hassan Pena y el boricua Anthony García, o una tensa calma luego de que Jesús Guzmán conectara un largo batazo por el jardín izquierdo, el cual fue decretado como cuadrangular en primera instancia, pero luego de varios minutos fue cambiado a foul, provocando el reclamo de ambos equipos.A pesar de esto, el duelo llegaría a su fin en la baja del episodio número 12, cuando luego de dos outs, Wilfredo Tovar conectó sencillo al izquierdo y, acto seguido, Henry Rodríguez sacudió un doble contra la pared, que remolcó al campocorto desde la inicial, para decretar el triunfo de Leones en su casa.El primer triunfo del Caracas en el año ante el Magallanes, fue a parar a la cuenta de Yoimer Camacho (3-1), luego de un episodio de labor, mientras que Deolis Guerra (0-2) sufrió su segundo descalabro de la campaña, al permitir la anotación de la derrota.Leones del Caracas se colocan a medio juego del segundo lugar, evitaron la barrida magallanera, impidieron que sus rivales anclaran en el primer puesto de la tabla y afrontarán el final de campaña con un mejor semblante, de cara a la postemporada. (Meridiano)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi