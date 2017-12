Manifestantes trancaron la noche de este miércoles la avenida principal de Antímano, al oeste de Caracas, debido a que no les han llegado los perniles que el gobierno del presidente Nicolás Maduro prometió regalarles por las fiestas de Navidad.Aproximadamente 200 personas exigieron en el sitio que les entregaran comida, según fuentes policiales citadas por el periodista Daniel Colina.Una protesta similar ocurrió en la redoma de La India, reportaron usuarios de la red social Twitter . (EN)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi