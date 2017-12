/ SANTIAGO.- A partir del próximo martes 2 de enero, los partidos de Chile Vamos entregarán al Presidente electo, Sebastián Piñera, las propuestas de nombres para la designación de cargos de confianza para su futuro Gobierno.Ante esto, en RN, la UDI y Evópoli, trabajan a toda máquina en la búsqueda de las personas más idóneas para ser ministro, subsecretario, intendente, gobernador, jefe de servicios y seremis, respondiendo así a la tarea que les encomendó el propio Piñera, tras su triunfo en el balotaje.Noticia relacionada Blumel por gabinete: "No hay que tener ningún tipo de restricciones a priori, ni amarrarse a fórmulas específicas"Y si bien en reserva las colectividades reconocen tener ciertas expectativas respecto a su presencia en la nueva administración, todos coinciden en que sus planteamientos son más bien "sugerencias", siendo el Presidente electo quien tendrá la última palabra.RN apuesta a figuras fuera de "cargos de elección popular"Chequeo de currículum, búsquedas por Google , escrutinio de antecedentes judiciales, de Dicom y hasta de redes sociales como Facebook y Twitter, son parte de la minuciosa revisión que efectúan en RN para elaborar sus nóminas con los nombres que propondrán a. Esto con el fin de evitar eventuales conflictos de intereses.Respecto a estas labores, el timonel de RN, Cristián Monckeberg, comentó ayer que "hemos estado conversando con parlamentarios y dirigentes en cada una de las regiones y ellos están haciendo propuestas comunes, que son enviadas al partido para procesarlas con todo lo que eso significa. Al mismo tiempo, a nivel nacional nos hemos preocupado de buscar buenos nombres para ministerios y subsecretarías".Frente a la idea de que se designen a ediles o parlamentarios en ejercicio, Monckeberg manifestó que "no hay que cerrarse", aunque recordó que "hay muy buena gente que no está ocupando cargos y que también lo puede hacer muy bien". No obstante, aseguró que "el grueso de los postulantes y que nosotros estamos planteando, dicen relación con personas que no están ocupando cargos de elección popular".En relación a sus aspiraciones, Monckeberg expresó que "es evidente que RN tiene que tener una persona en el comité político, es el partido más grande de Chile les guste a unos o no y el más relevante de la coalición (…) También en los sectoriales económicos tiene que haber alguien de RN y en los sectoriales más sociales lo mismo".UDI: "Pondremos a disposición a nuestras mejores personas"Junto al secretario general, Pablo Terrazas, miembros de la directiva y la Fundación Jaime Guzmán, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, está trabajando en la confección de las listas que presentarán a Piñera. "Estamos chequeando en la medida de lo posible los nombres para que no haya conflictos de intereses, para que sean las personas más idóneas que puedan aportar en el próximo gobierno", apuntó.Asimismo, la senadora coincidió con que "en principio creemos que no es necesario sacar gente del Parlamento, que hay personas suficientes como para poder entregar nombres que sean competentes, con experiencia, tanto en el área pública como privada, para poder ayudar a hacer el mejor gobierno posible".Sin embargo, opinó que en el caso de algunos alcaldes, sobre todo en regiones, "puede haber algunos que puedan proponerse para intendentes, pero en general no es la norma". Junto a esto, la legisladora se mostró cauta al abordar las aspiraciones gremialistas, afirmando que "nosotros no queremos pedir ni cupos ni ministerios ni nada, pondremos a disposición nuestras mejores personas para que pueda el Presidente decidir con libertad".A pesar de esto, Van Rysselberghe mantuvo sus dichos sobre su expectativa de que la UDI "sea el corazón del Gobierno (…) queremos que nuestras ideas estén en cada una de las políticas públicas". Al interior del gremialismo reconocen que esperan contar con cargos en el comité político, ministerios como Relaciones Exteriores, Justicia u otros más sociales.Evópoli espera contar con "buenos políticos y técnicos"Por su parte, el líder de Evópoli, Francisco Undurraga, sostuvo que "indudablemente lo que estamos buscando es que la gente que le presentaremos al Presidente Piñera para que conforme su gabinete, las intendencias, gobernaciones y seremis, tienen que cumplir varios requisitos. El primero es que sean buenos políticos y que además sean buenos técnicos, que estén aptos y capacitados para el cargo que nosotros le vamos a sugerir".Además, el diputado electo planteó que en "términos de sus condiciones éticas y morales, nosotros estamos buscando que sean las mejores personas, que no tengan ningún tipo de incompatibilidades. Afortunadamente en el caso de este partido que es nuevo, no tenemos gente procesada por financiamiento a la política ni otras cosas".Con esto, Undurraga descartó ahondar en sus expectativas para el futuro gobierno, remarcando que "para nosotros lo más importante son las causas que están plasmadas en el programa de gobierno (…) No caigamos en el error de andar disputándonos cargos, porque la gente no quiere cargos, lo que quiere es que el gobierno funcione", sentenció.Siguiendo esa línea, al interior de Evópoli ven con buenos ojos ministerios de corte social como, ejemplo, el nuevo ministro de la Familia y Desarrollo Social.La lista de nombres que se mantiene en reserva y está siendo trabajada por la directiva del partido.