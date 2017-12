Un nuevo incendio, el segundo en menos de 12 horas, se desató en el Mercado Oriental de Managua, de 106 hectáreas de extensión, y los bomberos intentan controlar las llamas, informaron las autoridades.El segundo siniestro se registró este miércoles a las 22.20 horas (04.20 GMT de jueves) en una galera donde se vende carnes y mariscos, así como artesanías, dijo a periodistas el secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.Hasta el momento se informó de 4 tramos o tiendas afectadas con el nuevo incendio en el gran mercado público y las llamas amenazan con extenderse, advirtió el funcionario.Este miércoles a las 10.45 horas (16.45 GMT) se registró el primer incendio en un local comercial llamado La Plazita, en un sector donde se vende ropa usada y que fue controlado horas después.El Cuerpo Unificado de Bomberos de Nicaragua informaron de al menos 20 personas afectadas por el humo.El comandante Ramón Landero, de la Dirección General de Bomberos, dijo que el fuego consumía pacas de ropa, que son materiales con una alta dificultad de apagar.Con el nuevo incendio, indicó Landero, la tarea es que no se propague hacia el sector este, donde hay tiendas de ropa.Aseguró que hay 50 bomberos y 10 unidades de bomberos tratando de sofocar el fuego.Las autoridades no han informado de muertos o heridos a consecuencia de los incendios.El 14 de mayo pasado un incendio en el populoso Mercado Oriental consumió 208 tiendas de las más de 10.000 registradas hasta el 2016, sin causar heridos ni muertos.El Mercado Oriental, considerado el de mayor extensión de Centroamérica, diariamente atrae a más de 100.000 personas, entre comerciantes y compradores, y ha sido escenario de decenas de incendios. EFEView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi