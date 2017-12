/ Pero en medio de tanta tragedia, también hubo historias simpáticas que nos sacaron sonrisas o nos asombraron.BBC Mundo seleccionó cinco de ellas. ¡Disfrútalas!1. El hilarante video del profesor Robert Kelly, interrumpido por sus hijos mientras era entrevistado por la BBCLo último que esperaba el profesor de ciencias políticas Robert Kelly era convertirse en una celebridad. Pero se convirtió.Lamentablemente, no fue por la entrevista en directo con la BBC sobre la decisión de la Corte Constitucional surcoreana de destituir a la presidenta Park Geun-hye, sino por la entrada triunfal de su pequeña hija, que abrió la puerta de la habitación y se aproximó a él moviendo los brazos alegremente.La escena, sin embargo, no quedó allí. El caos fue cada vez mayor. Por supuesto, el video no tardó en hacerse viral y lanzar a la familia al estrellato.2. El hombre que nada 2 kilómetros diarios por un río para llegar a su trabajoAlgunos vecinos se ríen de su particular método de transporte. Pero al alemán Benjamin David le pareció la mejor opción para evitar el tráfico con el que tenía que lidiar para poder llegar a su oficina. Antes de salir, tiene que tomar ciertas medidas, como revisar cuál es la temperatura del agua y la intensidad de la corriente del río.3. ¿Por qué los uruguayos son sólo 3 millones desde hace más de 30 años?La región de América Latina y el Caribe fue en algún momento la de mayor crecimiento poblacional del mundo, pero siempre hubo una excepción: Uruguay. Esto se debe a la baja natalidad , baja mortalidad y la migración.4. Lo que la canción "Despacito" le hace a tu cerebro, según los científicos (y por qué esto explica su éxito)En 2017 "Despacito" no dejó de sonar. Muchos la amaron, otros la odiaron. Curiosamente, la explicación de su éxito puede estar en la ciencia.De acuerdo a varios estudios, las canciones que más nos gustan son las que generan mayor comunicación entre las áreas del cerebro que controlan el procesamiento del sonido y las emociones.Así que la clave se encuentra en lograr esa conexión. El ritmo es un ingrediente.5. Cómo la respuesta de un niño de 7 años en un ejercicio de clase provocó tal discusión que hasta la RAE tomó partidoEl padre de un chico que recibió una mala calificación en la escuela compartió, a través de un tuit, el ejercicio que le asignaron a su hijo.En menos de 48 horas, el tuit logró más de 4.000 respuestas y fue compartido 46.000 veces.El re vuelo fue tal, que hasta la RAE se pronunció.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi