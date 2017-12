/ Te portaste mal y tu arbolito amaneció sin regalo de Santa. Ni modo, ya estás grandecito para portarte como quieras y comprar tus propiosjuguetes, y si no sabes exactamente en qué gastar tu dinero, aquí una guía de los gadgets más hermosos del 2017.PARA BEBER BIENTrabajas duro. Llegas tarde a casa con comida ‘para llevar’, y quieres una copa de vino, de buen vino, sin embargo, no eres un animal y sabes que un buen vino necesita tiempo para respirar. Breville Sommelier es una jarra de vidrio elegante sobre una base de compresor que empuja aire rico en oxígeno a través del vino. Voilá: una hora de respiración en un minuto.-> 499 dólares en brevilleusa.comUN TELÉFONO ESENCIALFue un gran año para los teléfonos insignia que empujaron el límite, tanto en términos de precio como de tecnología. Pixel 2, de Google , y el iPhone X fueron realmente difíciles de superar. Pero para una combinación de rendimiento, precio e impresionante diseño industrial, nadie se acercó a Essential. La brillantez, la parte posterior de cerámica y el peso y solidez que provienen de su marco de titanio lo hacen sentir como ningún otro.-> 499 dólares en essential.comNOSTALGIA EN LA PALMANintendo Switch no tiene las robustas características en línea para jugar Assassin’s Creed o Call of Duty, pero ese es el punto: su enfoque ofrece dividendos inmediatos para sus franquicias más vendidas, como Mario y Zelda. Los dos juegos han recibido mejoras significativas y nuevas historias, que atraen a los fanáticos de toda la vida y seducen a los más jóvenes que no están listos para el ambiente intensivo de Xbox o Playstation.-> 7,800 pesos (aprox)UNA ITALIANA DE ALTA TECNOLOGÍALa apariencia de Mina, la nueva máquina de espresso de la italiana Dalla Corte, es pura clase, con sus tuberías de cromo y diales analógicos. Pero el diseño y la construcción del viejo mundo están fusionados con características de alta tecnología: puede regular la temperatura del agua hasta en un décimo de grado. Y… viene en 11 colores-> Desde 10 mil dólares en dallacorte.comSONIDO 'ARQUITECTÓNICO'Este año, la startup Master & Dynamic, con sede en Nueva York, se voló la barda con el lanzamiento de su MA770, diseñado por el arquitecto David Ajaye. Creado con hormigón hecho a medida, este altavoz pesa 15 kilos y causa una fuerte impresión, incluso con el sonido apagado. Pero por sorprendente que sea la forma, la función es lo primero. El sonido es rico y llena la habitación.-> 1,800 dólares en masterdynamic.com Apple trabaja en un chip que alimente Inteligencia Artificial a dispositivos ¿Somos los consumidores presa de la publicidad y las novedades? El robot-mayordomo con el que LG te busca enamorarCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi