/ SANTIAGO.- Efectivos de la B rigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI buscan a tres delincuentes que en la tarde de ayer se hicieron pasar por personal de Carabineros y fingieron tener una orden de detención en contra de un hombre en la comuna de Quilicura .La situación ocurrió en la calle Monte Picis , hasta donde llegaron los antisociales vestidos con chaquetillas parecidas a las que usan los funcionarios de las Sección de Investigación Policial (SIP) de las comisarías."Me decían que si no abría la puerta me iban a detener por ocultar información" Mujer víctima de de delincuentes en QuilicuraAllí exigieron a la mujer que estaba sola en el lugar que les abriera la puerta para detener a su pareja, pero esas mismas prendas y la forma en cómo se expresaban los sujetos, le llamó la atención y en vez de abrir decidió avisar a Carabineros ."Me decían que si no abría la puerta me iban a detener por ocultar información", sostuvo a TVN la víctima que declinó entregar su nombre y pidió no ser filmada ni fotografiada.El hecho fue grabado por vecinos , quienes también lograron frustrar el ilícito, pues al darse cuenta de esta situación, los antisociales optaron por huir del lugar.La Fiscalía Metropolitana Centro-Norte ordenó a los efectivos de la PDI que se hicieran cargo de la investigación.El subcomisario Rodrigo Figueroa indicó explicó que "ellos le indicaron que tenían una orden de aprehensión en contra de un familiar, pero nunca se exhibió documento alguno. La reacción de la víctima fue muy buena al dudar de la veracidad de los hechos y no les abrió. Esto permitió que el delito no se llevara a cabo".Los detectives mantienen en su poder el video grabado por los vecinos de la mujer , el que están analizando e inició la ronda de toma de declaraciones a eventuales testigos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi