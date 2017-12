/ 1En el restaurante de carnes asadas al que acudieron José Antonio Meade y el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, hubo muy buen ambiente. Parece que la precampaña presidencial del exsecretario de Hacienda también está sirviendo para hacer una operación cicatriz a nivel local, porque el aspirante a tener la candidatura estatal y secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Arturo Zamora, estuvo ahí con quien ganara al final la nominación, Miguel Castro. También hubo operación para el propio Aristóteles, quien se había apuntado para la presidencial. Ganando apoyo y sanando heridas.La batalla educativaParece que aunque dejó la trinchera educativa, Aurelio Nuño no deja de defender la reforma. El coordinador de la precampaña electoral de José Antonio Meade recuerda en toda oportunidad que, de votar por Andrés Manuel López Obrador, se entregaría la educación a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y a intereses políticos. Parece que la batalla contra la Coordinadora no ha terminado para Nuño Mayer, aunque ya no despache desde la SEP.Salomón no se dejó ‘alburear’ en TepitoAyer estuvo Salomón Chertorivski en Tepito, donde vivió lo contrario a Mikel Arriola, quien en la víspera fue ‘albureado’ en su visita al ‘barrio bravo’. El precandidato del PRD a jefe de Gobierno por la CDMX se reunió con líderes sociales y comerciantes de vía pública, quienes lo saludaron, le expresaron sus demandas e inquietudes y, al final de la visita, terminaron por aplaudirle. Este ambiente marcó una diferencia con el que encontró el aspirante del PRI, el martes, en Tepito.Las cuentas no cuadran en el PANLos eventos de precampaña del candidato de la coalición Por México al Frente no se han caracterizado precisamente por ser muy concurridos. Sin embargo, según las cuentas entregadas al INE, ha recibido aportaciones por 6 mil 900 pesos y ha gastado ya medio millón de pesos, además de que ya avisó que firmará contratos por más de un millón de pesos. ¿Tanto dinero para convocar a tan poca gente? No es negocio.La limitante del apellidoPese a contar con un par de apellidos que la limitan en el sector público, Alejandra González Anaya, hermana del secretario de Hacienda, ha logrado colocar a su empresa, Anima Inc, como la única firma mexicana con capacidad para producir la inauguración de un evento de talla olímpica, avalada incluso por el Comité Olímpico Internacional. La firma de eventos fue la encargada de la ceremonia de apertura de los Juegos Centroamericanos en Veracruz, misma que registró más de 150 millones de espectadores en el mundo e incluyó más de 1,800 personas en el staff. Evidentemente, el principal mercado para la compañía, que se mantiene como una Pyme, es el sector privado, del cual obtiene hasta el 80% de sus contratos.La consentidaLa semana pasada los partidos de la coalición Por México al Frente anunciaron una alianza para competir por la gubernatura de Chiapas y que, a fin de tener un aspirante con posibilidades de victoria, definirán a su candidato a través de encuestas espejo. La noticia es que el gobierno de Manuel Velasco tiene entre los aspirantes a esa candidatura a una favorita. Desde el Instituto de Comunicación Social surgió el impulso a la diputada de Movimiento Ciudadano María Elena Orantes. Lo que no queda claro es si el apoyo a la denominada Nena es para impulsarla a cristalizar sus aspiraciones o, muy probablemente, para minar la fuerza de lo que sería la candidatura aliancista.También te puede interesar:Meade, varado pero sonriente​El 'bullying' de Calderón a ZepedaOtro escándalo por desvío, ahora en el PANCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi