El Partido Nacional no consiguió hoy los votos necesarios de su Directorio para suspender de la agrupación al intendente departamental Agustín Bascou.Bascou, máxima autoridad departamental de Soriano, fue acusado el pasado septiembre de violar la Constitución uruguaya, dado a que la Intendencia que lidera compró de forma reiterada combustible a dos gasolineras, de las que tanto el político como su esposa eran propietarios. Esto último esta prohibido por el artículo 291 de la Constitución, que establece que los intendentes no podrán "intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras o suministros con el Gobierno Departamental". La situación de Bascou fue analizada por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) del país, que determinó que el intendente de Soriano actuó por fuera de la ley y que recibió "beneficios económicos" por la compra de combustible. Este miércoles el Directorio del PN analizó el fallo de la Jutep, por segunda vez, y mantuvo la sanción a Bascou por "apercibimiento", ya que entendió que el jefe departamental tendría que haber tomado las medidas necesarias para evitar esta situación. Sin embargo, la cúpula del PN no consiguió los votos necesarios para suspender de la agrupación a Bascou, tal y como lo solicitaban algunos sectores, como "Todos" del líder opositor y excandidato presidencial Luis Lacalle Pou. Así lo confirmó a Efe el presidente del Directorio y senador, Luis Alberto Heber, quien explicó que para suspender a Bascou se necesitaban 12 votos, de los que se obtuvo 10. El parlamentario señaló a Efe que "no hay lucha de poder dentro del partido" y que "ninguno de los sectores involucrados fue derrotado". "Esta situación no tiene mayor relevancia que un hecho puntual en el partido y no afectará a los electores del PN para votar en las próximas elecciones nacionales de 2019", expresó Heber. Bascou, exintegrante del sector "Alianza Nacional" que lidera el senador Jorge Larrañaga, se alejó de esa agrupación partidaria el pasado 20 de noviembre, según consta en un comunicado emitido por el jerarca. El principal objetivo fue evitar perjudicar a Larrañaga en sus próximos desafíos, ya que el senador anunció su precandidatura a la Presidencia del país para las próximas elecciones. Bascou, que sigue al frente de la Intendencia de Soriano, también enfrenta una investigación penal por la supuesta emisión de cheques sin fondos. EFE