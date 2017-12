/ Para la temporada 2018, Destroyers será el decimocuarto club de la División Profesional, el sexto cruceño.Por su parte, el Surazo perdió por segunda vez su plaza en Primera y en 2018 jugará nuevamente en la Asociación Tarijeña de Fútbol (ATF), luego de tres temporadas y media en la Liga.De ida y vueltaAsí como todo el partido, la primera fracción del encuentro fue de ida y vuelta, en la que ninguno de los dos equipos resignaron ni un solo balón y buscaron el arco contrario a cada minuto.Aunque Destroyers fue quien dominó los primeros minutos, sus ataques no tuvieron la efectividad necesaria para abrir el marcador. Diego Rodríguez fue el más insistente del Canario.Pero Petrolero, consciente de que sólo una victoria forzaría un tercer encuentro, empezó a ganar terreno en busca de romper el cero. Luis Hurtado, en combinación con Rodrigo Vargas, Paúl Arano y David Robles, fueron quienes más preocuparon al golero Alexander Silva.David Robles tuvo la primera oportunidad del encuentro a los 14’PT, pero su potente remate fue detenido en dos tiempos por el meta local.Petrolero se acercó con mayor riesgo al arco de Silva con un remate de Sebastián Reyes que chocó en el vertical derecho a los 31’PT.Finalmente el cero se rompió con el gol de David Robles, a los 39’PT , tras una jugada que inició por la banda izquierda Vargas, quien sacó un remate cruzado que fue despejado por Silva, pero para su mala suerte el esférico fue a dar a los pies de Robles que sólo tuvo que empujar el balón al fondo de las redes para el 0-1, marcador con el que se fueron al descanso.El equipo del Chaco pudo incrementar el marcador en el primer tiempo, pero no aprovechó los espacios que Destroyers les otorgó.En el segundo tiempo, pese a que el marcador forzaba un tercer partido en terreno neutral, Destroyers salió con mayor incentivo, porque un gol era más que suficiente.La Máquina Vieja buscó el gol del empate desde el inicio. Ángel Cuéllar intentó con un remate (1’ST) y un cabezazo (12’ST), pero la tercera sería la vencida para el delantero. Sobre 30’ST convirtió el 1-1 final con remate cruzado que devolvió a Destroyers a Primera.OPINIONES"Nos sentaremos a conversar para ver mi permanencia. Yo tengo contrato un año, pero en diciembre teníamos que sentarnos a negociar. Ellos saben valorar el trabajo de un entrenador nacional. Esperemos seguir y armar un buen equipo". José E. Peña. Técnico de Destroyers"Gracias a Dios se nos dio, fue un partido muy difícil, con una hinchada que siempre nos apoyó. Espero que no sea el gol de mi vida, si es uno de los más importantes, pero espero marcar muchos más. Debo agradecer a toda mi familia". Ángel Cuéllar. Delantero de Destroyers"A parte de lo económico, pero el hacer historia no tiene precio. Nosotros pasamos a la historia, esto siempre lo recordarán. Después de 10 años volvemos a la Liga. Agradecer a Dios, a la hinchada y a mi familia que siempre me apoyó ". Carlos Duarte. Volante de DestroyersCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi