/ El Milan se clasificó para las semifinales de la Copa de Italia al vencer en el derbi de la capital lombarda al Inter gracias a un solitario tanto del joven delantero Patrick Cutrone en la prórroga (104), este miércoles en San Siro.Cinco minutos después marcó Ivan Perisic para el Inter, pero el árbitro anuló el tanto tras consultar el videoarbitraje por fuera de juego del jugador croata.El Milan se mostró más peligroso en la primera mitad del duelo y Handanovic volvió a salvar a su equipo con una gran intervención a un disparo del español Suso (28).No fue hasta la hora de juego cuando el equipo que dirige Luciano Spalletti (que solo ha sumado un empate en los últimos tres partidos de liga y superó los octavos de final derrotando en los penales a un equipo de tercera, el Pordenone) pareció lanzarse a por el triunfo.Primero la tuvo el portugués Joao Mario, que desaprovechó una gran dejada de cabeza del argentino Mauro Icardi disparando a bocajarro sobre el meta Antonio Donnarumma, que sustituyó a su hermano Gianluigi, lesionado.El Milan respondió con otra buena acción de Suso que desbarató de nuevo Handanovic y el rechace lo envió fuera Bonaventura cuando tenía toda la portería para él (65).La situación no se desbloqueó en el tiempo restante y la eliminatoria se marchó a la prórroga, en la que por fin se movió el marcador. Fue en la última acción de la primera parte del tiempo extra, en la que Suso habilitó a Cutrone con un gran pase filtrado y el joven delantero de 19 años definió de primeras con la derecha (104).Con el marcador en contra, el Inter se volcó sobre el arco defendido por el mayor de los Donnarumma, que jugó por la lesión en el calentamiento de Marco Storari, el habitual suplente de Gianluigi, pero no acertó a batirlo.El Milan también tuvo alguna jugada para sentenciar, pero el marcador ya no se movió y el pase fue para los hombres de Genaro Gattuso, que se unen a la Lazio como semifinalistas de la Coppa.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi