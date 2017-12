/ SANTIAGO.- El ministro de Justicia Jaime Campos , criticó la tardanza de los resultados de las investigaciones acerca de delitos ocurridos en el pasado en el país, como el caso del crimen de Jaime Guzmán ocurrido en 1991 , una de cuyas supuestas partícipes – Marcela Mardones- fue acusada de delito terrorista y contra la cual se solicitó una pena de 15 años de cárcel.En entrevista con T13 Radio , la autoridad insistió en su postura señalando que esta situación no habla bien del sistema penal chileno.Noticia relacionada Fiscal acusó a frentista por crimen de Jaime Guzmán y pide pena de 15 años y un día"Este es un proceso que se ha demorado demasiado tiempo . Estamos hablando de un crimen que ocurrió en el año 1991, es decir ya son casi 27 años y que existan todavía estas aristas pendientes creo que eso no habla bien de nuestro sistema penal , puesto que hay herramientas, tecnología, conocimiento que nos debieran haber permitido haber avanzado en esta investigación con más celeridad y ello con una razón muy simple, la justicia cuando deja de ser pronta deja de ser justicia", manifestó. En ese sentido añadió que hablar de este tipo de casos judiciales a los más jóvenes es casi como hablarles de hechos históricos del país."Yo lo veo con mi hijo menor. Yo me conmoví con la muerte del senador Guzmán como muchos de mi edad, pero tú les hablas a las nuevas generaciones de la muerte de Jaime Guzmán y es casi como un hecho de la historia . Es casi como hablar de la muerte de (ex Presidente José Manuel) Balmaceda o del 11 de septiembre de 1973. Que hoy día empiecen a salir sentencias condenatorias en relación a estas causas, yo lo encuentro que es demasiado tarde. A mí me habría gustado que esto se hubiera despejado mucho antes", insistió.Pese a lo anterior, reconoció que se trata de un procedimiento judicial "muy complejo, que ha estado lleno de aristas dificultosas y que lo han demorado" .En esa línea reiteró que acatará la resolución de los tribunales de Justicia y que si "en este caso específico si es que los tribunales no están de acuerdo con dar pena sustitutiva –Gendarmería recomendó pena privativa de libertad- así se hará y se cumplirá la resolución".Debate por gastos destinados a un preso y un niño del SenameCampos también se refirió al debate que surgió a raíz de las cifras aparecidas ayer en relación a que el Estado gasta 724 mil pesos mensuales en mantener a un reo y solo 294 en un niño del Sename , la que calificó de "discusión un poco artificial"."Yo lo veo con mi hijo menor. Yo me conmoví con la muerte del senador Guzmán como muchos de mi edad, pero tú les hablas a las nuevas generaciones de la muerte de Jaime Guzmán y es casi como un hecho de la historia" Jaime Campos, ministro de JusticiaLa autoridad se sumó a las palabras del director nacional de Gendarmería Jaime Rojas, quien justificó los gastos señalando que no todo va a los reos, sino que en realidad el 73% del presupuesto total va destinado al personal."Ocurre que Gendarmería y el Sename usaron metodologías distintas para determinar lo que sus servicios invierten en los grupos de personas", aseguró Campos.El ministro insistió en que "en cada reo de Chile no se gastan 723 mil pesos mensuales. De adonde. Le estarían dando de comer caviar y filete pues".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi