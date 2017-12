/ 28 Dic, 2017 | La despedida al viejo año y la recepción al nuevo son momentos cargados de tradiciones y costumbres en la memoria nacional.La cena de Nochevieja, la preparación de la hallaca, comer las uvas antes de la medianoche, entre otras, son parte de la identidad decembrina venezolana.Todas las manifestaciones para el cierre de cada año son recordadas, aunque en la actualidad no puedan realizarse.Milagros Quijada, originaria de Tacarigua, es vendedora de harina de maíz pilado; reconoce que su cena el 31 de diciembre podría ser un sándwich. "Quizás pueda comprar una hallaca por ahí".Por su parte, Paula Martínez, al escuchar la conversa entre varias señoras que buscan alimentos para el hogar, dice: "Lo único que no se ha perdido de diciembre es la lluvia".Otro grupo de personas se muestra desinteresado ante los platillos que comerán en Nochevieja: "No pensamos en la cena del 31. Más bien estamos pensando en qué comeremos hoy, día a día".María González, vendedora de frutas en el Mercado de Conejeros, lanzó una frase lapidaria: "Aquí ha muerto todo, antes en cada casa se hacían 100 hallacas y se regalaban".González rememora las decoraciones que se hacían en calles de distintos municipios. "Antes varios sectores eran adornados".Una empanadera reconocida de La Asunción narra que mientras prepara el platillo típico que "este año no preparé hallacas, en fin de año haré la cena con lo poco que alcance comprar".NavideñosSolo algunos hogares lograron tener cena navideña el 24 de diciembre pasado. El escenario para Nochevieja no parece variar mucho. El kilo de pernil ronda los 300 mil bolívares y las aceitunas están en 400 mil por kilo. Las hojas para las hallacas desde Bs 60 mil.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi