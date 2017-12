/ Justin Trudeau preferiría salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes que firmar un acuerdo malo.En una entrevista de fin de año con la cadena Global News , el primer ministro canadiense dijo que las conversaciones con Estados Unidos y México para modernizar el TLCAN es el principal tema que lo mantiene despierto por la noche."Hay un nivel de imprevisibilidad" en las negociaciones, dijo Trudeau en la entrevista, que se emitió el lunes. "Sabemos que si la relación con Estados Unidos se agría, podríamos estar haciendo todo bien en casa y nuestra economía aún terminaría sufriendo".Los tres países comercian más de 1 billón de dólares en bienes cada año, y Canadá y México son los principales compradores de las exportaciones estadounidenses.El presidente Donald Trump ha amenazado repetidamente con retirar a su país del acuerdo, y puede hacerlo siempre y cuando dé aviso con seis meses de anticipación. Las conversaciones están programadas para terminar en marzo y ya se han extendido una vez.Se reanudarán el próximo mes en Montreal después de que una minironda en Washington antes de las vacaciones lograra acuerdos sobre solo un anexo menor relacionado con los electrodomésticos."No voy a firmar ningún acuerdo a cualquier costo ", dijo Trudeau a Global News. "Si es un mal negocio, me alejaré de él, porque no tener un acuerdo es mejor que uno malo para los canadienses".Agenda progresivaCanadá quiere agregar lo que llama "elementos progresivos para negociar acuerdos", incluidas garantías sobre el empleo, el medio ambiente y los derechos de género. Ese impulso ha obstaculizado otras negociaciones, incluido el retraso del lanzamiento previsto de conversaciones formales con China y la postergación de un pacto para revivir el Acuerdo de Asociación Transpacífica después de que Trump se retirara.Trudeau, sin embargo, restó importancia a la idea de que tales problemas puedan arruinar un acuerdo sobre el TLCAN."Odio hablar sobre las líneas rojas (que no cruzaremos), porque la línea roja para nosotros es: ‘¿será el trato conveniente para los canadienses o no?’", dijo Trudeau."¿Va a proteger los derechos de las personas y los derechos de los trabajadores? ¿Nos dará la oportunidad de hacer crecer la economía de manera que incluya a todos, a la clase media y aquellos que trabajan arduamente para unirse a ella? Esa es la pregunta que estoy viendo".Trudeau dijo que ha eliminado "el drama" de las conversaciones del TLCAN diciéndole a Estados Unidos que "desencadenar una terminación no va a permitirle negociar un mejor acuerdo con Canadá".El primer ministro dijo que Canadá confía en que "descubrirá cómo seguir adelante" si Trump cumple su amenaza de retirarse del acuerdo."No será genial, pero ya sabes, todos sobreviviremos".Royal Bank of Canada ha pronosticado que volver a las tarifas de la Organización Mundial del Comercio a cambio de las del TLCAN reduciría el Producto Interno Bruto en uno por ciento entre cinco y 10 años.Canadá sufrirá si termina el TLCAN, reconoció Trudeau. "Lo haríamos, pero también sabemos que Estados Unidos recibiría un gran golpe. Nos lastimaría a ambos lados".TLCAN 2.0, útil pero no fundamental para crecimiento de México: Cepal Confronta derechos de autor renegociación de TLCANCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi