La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó este miércoles, en sesión ordinaria, la Ley del Régimen Tributario Especial para el Desarrollo del Arco Minero del Orinoco.Esta ley forma parte de las ocho presentadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro , el pasado mes de septiembre cuando asistió a la instancia plenipotenciaria.En la sesión, dirigida por el primer vicepresidente Aristóbulo Istúriz, participó el ministro para el Desarrollo Minero Ecológico Víctor Cano. (LV)