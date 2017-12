/ La preciosa modelo británica, Cara Delevingne, se ha visto envuelta en una polémica por haber formado parte de la nueva campaña de los zapatos Jimmy Choo mostrando su nueva colección.El anuncio fue lanzado en estas fechas decembrinas para fomentar la compra de estos zapatos. Sin embargo, no evaluaron cómo sería la reacción de las personas apreciando el cortometraje. Todas las críticas se han desatado porque según los seguidores de la modelo y de la marca de zapatos este comercial fomenta a el acoso, competencia entre mujer es y la cosificación femenina.Te puede interesar: ▪ CARA DELEVINGNE LANZA SU PROPIA LÍNEA DE ROPA PARA DKNYCara se cruza con varios hombres que la piropean y en el camino también mira los zapatos de una mujer y coloca una cara como de burla. Esto desató una ola de quejas en las redes sociales lo que llevó a Jimmy Choo a eliminar el comercial de Youtube y de todas las plataformas sociales.can someone please tell the fashion industry that we have jobs and money now? They seem to keep selling exclusively to the men in our lives with these campaigns. Someone should let them know.— Ashley LLL (@Oh_Lovelacee) December 19, 2017Te puede interesar: ▪ DESCUBRE LAS VACACIONES DE CUMPLEAÑOS DE CARA DELEVIGNEComentarios comentariosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi