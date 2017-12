/ SANTIAGO.- Ya son más de 40 los locales y empresas que aceptan criptomonedas como medio de pago en Chile. Así, quienes tengan divisas digitales pueden optar desde hacerse un tatuaje hasta pagar un abogado y, ahora, también podrán estudiar cualquiera de las cinco carreras que ofrece la Academia de programación Desafío Latam .Se trata del primer centro educacional del país en aceptar Bitcoins al momento de cancelar desde la matrícula hasta la mensualidad de sus programas y, en un futuro no muy lejano, no descartan aceptar otro tipo de criptodivisas como Ethereum, Litecoin y hasta la chilena Chaucha.La academia existe desde 2014 y realiza cursos intensivos de programación. Según Andrés Gallardo, director de Desarrollo de Desafío Latam , "la idea de nuestro centro es que gente sin conocimientos previos o con muy pocos, en un corto período de tiempo logre insertarse en un mercado laboral de hartas oportunidades (…) uno siempre habla de las carreras que están saturadas y aquí pasa a la inversa, en la programación faltan muchísimos profesionales ", dijo a Emol .Noticias relacionadas Chaucha: ¿Cómo y dónde puedes usar la criptomoneda chilena como medio de pago? Las criptomonedas toman fuerza: ¿Dónde las aceptan como medio de pago en Chile?En ese contexto, en el que se destacan por ser una academia de tecnología que desarrolla "talentos digitales", destacan que "siempre hemos estado conectados con las cosas que están pasando y los últimos avances, no podíamos quedar ajenos al fenómeno de las criptomonedas y dijimos 'bueno, hay que sumarnos a esta revolución digital' ", contó Gallardo.Fue así que esta semana, luego de conocerse los resultados de la PSU, Desafío Latam comunicó su nueva opción de pago. Sin embargo, más allá de subirse al tren de las criptodivisas, Gallardo recalcó que también la idea es "facilitarle la vida a nuestros alumnos y entregarles una opción más en la que además pueden acceder a este mundo de la programación".De hecho, según el director del centro educacional, para los estudiantes extranjeros podría llegar hasta ser más barato pagar en Bitcoins ya que "muchas veces al momentos de cambiar sus monedas locales se ven perjudicados con las casas de cambio o el banco los castiga por usar la tarjeta de crédito internacional".Las carreras y la proyección Actualmente han pasado más de 500 estudiantes por Desafío Latam y, para el próximo año, sus directores esperan duplicar la cifra. Por ahora son cinco las carreras que pueden estudiarse en Desafío Latam, todas relacionadas al mundo computacional.Al estudiarlas, uno puede titularse como desarrollador de aplicaciones y softwares ; desarrollador de aplicaciones Android ; desarrollador de videojuegos ; desarrollador de sitios web administrables ; o especialista en marketing digital .Así, dependiendo de la vertiente que quiera seguirse, el precio a cancelar variará, pero tendrá un valor fijo en la moneda local chilena . Así, debido a la volatilidad del Bitcoin, sólo cuando se vaya a pagar se hará el cálculo del valor equivalente en la moneda digital."Para nosotros el Bitcoin y el resto de las criptomonedas llegaron para quedarse (…) uno puede cuestionarles muchas cosas, pero es una tecnología que no desaparecerá" Andrés Gallardo"Para nosotros el Bitcoin y el resto de las criptomonedas llegaron para quedarse. Podrán ser muy volátiles y uno puede cuestionarles muchas cosas, pero lo que sí está claro es que es una tecnología que llegó y no desaparecerá ", comentó Gallardo.En esa línea, recalcó que para ellos, como impartidores de carreras tecnológicas era sumamente importante ofrecer esta alternativa ya que "muchas instituciones en el mundo se están sumando y creemos que esto recién comienza", concluyó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi