/ "Llega cambios al mando militar, cambios al alto mando policial, en algún momento decía qué bueno sería que un comandante, sea de las FFAA como también de la Policía, nos dure tres, cuatro, cinco años para garantizar los cambios que emprende cada comandante. El cambio cada año, en mi forma de pensar, sentir y ver, no puede consolidarse en un solo año", señaló.Sin embargo, aclaró que, en cumplimiento con las normas, se tiene que hacer efectivo el cambio de la Policía Nacional, pero que se debe reconocer el trabajo desarrollado por los antecesores, porque, pese a los dificultades, "se brindó seguridad al pueblo boliviano", y un tema que no es sencillo que es encarar la lucha contra el narcotráfico."Debemos valorar como bolivianos de verdad, en la lucha contra el narcotráfico estamos mejor que antes y ahí la Policía ha demostrado, (que) como bolivianos podemos enfrentar un problema internacional con dificultades, con problemas que se presentan y al margen de los resultados que tenemos en la lucha contra el narcotráfico", indicó.Añadió que otro de los temas que tuvo buenos resultados es el de seguridad ciudadana, que ya no se encuentra entre las principales preocupaciones de la población boliviana, tal cual demuestran determinadas encuestas, según aseguró el mandatario.Continuar con el cambioA su vez, el nuevo Comandante de la institución verde olivo, en su discurso, señaló que entre las tareas a seguir está dar continuidad al "sendero del cambio"."Quiero agradecer esta oportunidad de dirigir los proyectos de cambio de mi institución, espero estar a la altura de mi antecesor, quien ha proyectado una nueva filosofía de trabajo, mi promesa es continuar por el sendero del cambio", aseguró."Esta designación la asumo con mucha humildad y compromiso de trabajo, mismo que honraré con lealtad, disciplina, trabajo, transparencia y lucha contra la corrupción", acotó.Dejó en claro que uno de los trabajos fundamentales será la seguridad ciudadana, porque es un tema de preocupación para la institución y la sociedad en su conjunto."Seremos implacables en la lucha contra la delincuencia, para este fin vamos a potenciar grupos de élite, además trabajaremos en la aprobación de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, adecuándola a la Constitución Política del Estado (CPE) y al proceso de cambio con una visión integral que permita cualificar los recursos humanos policiales, potenciar la parte científica de la investigación criminal, mejorar la infraestructura policial, contar con un sistema de salud policial y alcanzar mayores niveles de seguridad para nuestra sociedad", indicó.3 a 5 años de gestión. El presidente Evo Morales consideró que lo ideal sería que los jefes policiales y militares estén de 3 a 5 años de gestión.DE LA BARRA DEJA EL CARGO CON POLÉMICAEl nuevo comandante, Alfonso Mendoza, reemplaza a Abel de la Barra, que se vio involucrado en una polémica por asistir al acto de proclamación del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Cochabamba, el pasado 16 de diciembre.De la Barra asistió al acto político con una camiseta del Inter de Milán, con los colores similares al partido gobernante, a lo que indicó que es hincha de ese equipo. Justificó que su "celo profesional" lo obligó a ir y que otra de sus tareas es propiciar un acercamiento de su institución a la población.La oposición criticó la asistencia del jefe policial al acto político y la Fiscalía Policial requirió la documentación para analizar si se abre un proceso.MENDOZA DICE QUE DENUNCIA EN SU CONTRA ES POR TEMAS INTERNOSEl flamante comandante de la Policía boliviana estaría afrontando una denuncia interna y otra penal por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, a lo que respondió que se trata de un tema interno que surge por la irresponsabilidad de un funcionario policial, pero que eso no pone en duda su carrera que es "intachable"."La denuncia es de un mal policía, irresponsable. No tengo ningún proceso, simplemente se ha abierto un caso, eso se va a ventilar en las instancias disciplinarias y judiciales. Yo repito y reitero, la denuncia fue con actitud irresponsable, no tengo ningún proceso, simplemente se apertura un caso donde se va a aclarar con las instancias correspondientes", aseguró.Ratificó tener una carrera intachable de 31 años que le permiten impulsar tareas de control sobre la conducta de sus camaradas, aunque por la incómoda situación, prefirió no comentar detalles de sus procesos.El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, consultado al respecto, explicó que para el ascenso a generales, una comisión es la encargada de calificar méritos y seleccionar a los que obtengan mejor nota, a propuesta de la Policía.Sin embargo, aclaró que uno de los requisitos para el ascenso es no tener sentencia ejecutoriada en materia penal.Mendoza hizo parte de su carrera policial en Cochabamba, donde fue Comandante de Tránsito de Quillacollo, jefe de Radio Patrullas 110 y parte de la Fiscalía Policial, entre otros cargos de importancia.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi