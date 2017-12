/ SANTIAGO.- La historia dio la vuelta al mundo. Un papelón. Y es que en todos lados hablan del escándalo de los penales en el duelo entre Vallenar y Melipilla de la Segunda División.Noticias relacionadas Continúa la polémica y ahora filtran informe de Eduardo Gamboa que daba por ganador a Vallenar tras los penales El árbitro fue a golpear la puerta de un camarín vacío: Así fue la bochornosa definición de la Segunda División En Argentina por ejemplo se ríen del árbitro Eduardo Gamboa. "Otro chileno que no va al Mundial. Tras el error de un árbitro, en Chile se repetirá hoy una definición por penales que se jugó hace una semana. El juez, que es FIFA , será castigado. Si soñaba con Rusia …".Recuerdan que cambiaron las reglas de la FIFA en cuanto a los penales, por lo que "o sea que Eduardo se quedó en el tiempo y ¡metió la Gamboa!".Por su parte, Sport de España publica que "Claudio Bravo se implica en el mayor bochorno de la historia del fútbol chileno".Añaden que "la historia podría haberse quedado en agua de borrajas más allá de Chile, pero la implicación del ex jugador del Barcelona , Claudio Bravo, la ha resucitado esta misma mañana cuando el guardameta lanzaba a sus followers una pregunta en Twitter: '¿Están de acuerdo con la repetición de la tanda de penales? Melipilla vs Vallenar'. No sabemos lo que piensa el portero chileno, pero la mayoría de sus seguidores, concretamente el 50%, cree que la repetición de la tanda es un 'robo'".Mientras que el portal Infobae lo califica como "Bochornoso final del escándalo de los penales en Chile: uno de los equipos no se presentó a repetir la definición… La irregular final entre Melipilla y Vallenar por una plaza en la segunda división tuvo otro capítulo este miércoles, cuando debía volver a disputarse la tanda de penales que fue anulada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. No será el último".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi