/ Una recaída en la enfermedad que la aquejaba desde hacía meses se llevó a la periodista y dirigente política Natacha Inatti, quien deja un legado de compromiso, ética, trabajo y ejemplo de respeto en la turbulenta política venezolana. El exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, destacó las virtudes de esta mujer que lo acompañó durante tanto tiempo su gestión.Primero nos dijo adiós Norma Orta y ahora lo hace Natacha Inatti.Son días tristes, una mala hora para el periodismo del estado Bolívar, por la muerte temprana de dos mujer es excepcionales, comunicadoras que dejan un legado de compromiso, ética y respeto, porque independientemente de la postura política de cada una de ellas ambas fueron respetadas por todos los sectores, gracias a su indudable profesionalismo y humanidad.Natacha estaba muy enferma hace meses, pero ni así se desligó de su trabajo al frente de la Secretaría de Comunicación de la Gobernación del Estado Bolívar y siempre estuvo atenta a cualquier gestión o requerimiento de los periodistas y jefes de medios.Jamás dejó de ser Natacha, la incansable, la que trabajaba más de 24 horas por más de 365 días al año. Esta madrugada, cuando me enteré de su muerte por un lacónico mensaje de whatsapp solo pensé en el infinito torrente de energía que irradiaba ese cuerpo pequeñito que parecía tener el don de la ubicuidad y estar en todas partes y ser dueña de un agudo olfato político.Larga carrera Natacha Inatti Bastidas nació el 12 de febrero de 1966 en Ciudad Bolívar, heredera de una estirpe de médicos prefirió optar por la Comunicación y en 1989 se graduó en la Universidad Central de Venezuela y se devolvió a su tierra para edificar una envidiable carrera profesional, que es un espejo en el que pueden verse las nuevas generaciones.Se destacó tanto en el diarismo en medios impresos, televisivos y radiofónicos como en el periodismo institucional en Ciudad Bolívar. Trabajó como periodista en El Progreso, El Luchador, TVES y en varias estaciones de radio, además de ser articulista de medios digitales como Aporrea.En el área institucional ocupó varios cargos a partir del año 2005, cuando empezó en la secretaría de Turismo de la Gobernación, luego como directora de Política del Municipio Heres y directora sectorial de Inviobras en Heres.En el año 2013 asumió la Secretaría de Comunicación e Información de la Gobernación del Estado Bolívar con Francisco Rangel Gómez, quien siempre la consideró una de sus más cercanas y eficientes colaboradoras, capaz de asumir cualquier reto que se le pusiera en frente. Era de su gente de confianza."Era una mujer firme, inteligente, dedicada, con una enorme capacidad de trabajo, creativa y comprometida con el cambio y el proceso revolucionario. Nos entristece su partida, de parte mía, de Nidia, de nuestra familia, nuestro más sentido pésame a sus familiares", aseveró Rangel Gómez.Junto a Rangel Gómez se mantuvo hasta el pasado noviembre de 2017.El actual secretario de Comunicación e Información, Víctor Arocka, la recuerda como una "maestra" que siempre impulsó a su personal, para que desarrollara sus talentos innatos.Destaca como sus mayores atributos la humanidad y un agudo olfato político: "Nos contextualizaba todos los escenarios, para que lográramos entender mejor la política y siempre fue una mano amiga, un ser humano compasivo. Era una jefa que tenía el consejo oportuno en momentos difíciles para cada uno de nosotros".A lo largo de su carrera de casi 30 años de éxito recibió varios reconocimientos como las Órdenes Río Orinoco y Gran Congreso de Angostura, así como el Premio Nacional de Periodismo del año 2000, entre otros.En radio aún se recuerda su programa "Hablemos Claro", que trasmitían hasta hace pocos meses varias estaciones de Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana."Los mayores valores de Natacha eran la disciplina y el respeto que infundía, no solo en los equipos a su cargo, sino entre compañeros, homólogos y hasta adversarios políticos. Era una mujer disciplinada, de carácter fuerte, gran corazón y no juzgaba a nadie", así la recuerda su ex compañero y discípulo, el periodista Francisco Romero."No tuvo hijos propios, pero sí más de 20 de hijos putativos entre periodistas, fotógrafos y todos los que trabajamos con ella en la gobernación. Fue como una madre para todos nosotros", afirma Romero.Olfato y respeto político Fiel creyente de sus ideas políticas tuvo una activa militancia y fue delegada al Congreso Fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela , Psuv, además de trabajadora incansable en todos los comandos de campaña de su partido durante los últimos años, incluso en el último, en el pasado mes de noviembre.Como parte de su preparación cursó estudios en Política y Ciencias Sociales en La Habana, Cuba.El diputado opositor a la Asamblea Nacional, Tony Geara, fue su amigo por más de 20 años y siempre la percibió como una mujer de criterio, dueña de un carácter fuerte pero sobrio, equilibrada en el hecho político que "jamás ofendió a nadie, salvó a quien se metiera con ella, se hacía respetar".Geara recuerda a Natacha Inatti como una fuerza de trabajo única, una mujer intachable, jamás estuvo involucrada en un hecho de corrupción en ninguno de los cargos públicos que ocupó. Era una mujer recta, intachable, una gran amiga de más de 20 años".El dirigente estadal del PSUV, Horacio Alarcón, destaca en ella su convicción y compromiso con "el proceso de transformación revolucionaria en Venezuela "."Era una mujer guerrera, trabajadora firme y esa firmeza generaba malestar, controversia entre algunos. Su mayor virtud era que defendía su verdad, no era mujer de medias tintas, era una mujer de partido, comprometida con el proceso. Era capaz de reconocer errores y destacar virtudes y reprochaba lo que tenía que reprochar. Era una revolucionaria firme y comprometida", aseveró Alarcón, quien trabajó con ella por año mientras estuvo encargado de la Secretaría de Política de la Gobernación.Los restos mortales de Natacha Inatti tendrán cristiana sepultura este jueves 28 de febrero en el Cementerio Municipal de Heres. Paz a tus restos amiga.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi