Al menos 40 personas murieron y más de 30 resultaron heridas este jueves en un atentado suicida en Kabul contra un centro cultural de la minoría chií que alberga una madrasa o escuela coránica, una mezquita y las oficinas de una agencia de noticias afgana.La explosión en el inmueble se produjo hacia las 10.30 hora local (06.00 GMT) en el área de Qala-e-Nazer, en el oeste de Kabul, confirmó a Efe el portavoz del Ministerio afgano de Interior, Nasrat Rahimi, quien añadió que entre las víctimas hay mujer es y niños.El portavoz explicó que el Centro Cultural de Tabyan alberga una madrasa, las oficinas de la agencia de noticias afgana Sada-e-Afghan (La Voz Afgana, en dari) y una mezquita, y que cuando se produjo la explosión tenía lugar en el inmueble un evento.Un funcionario del Ministerio de Interior, que pidió el anonimato, reveló a Efe que el ataque estaba dirigido contra la minoría musulmana chií, a la que pertenece el centro cultural.El portavoz de la Policía de Kabul, Basir Mujahid, reveló a Efe que"la mayoría de los edificios en esa área pertenecen a chiíes?, por lo que cree"firmemente? que el centro cultural atacado también.Según Mujahid, un insurgente detonó los explosivos que portaba en la primera planta del centro, donde tenía lugar un evento"en el que participaban decenas de personas?, y que las oficinas de la agencia de noticias se encuentran en el piso superior."Después de la primera explosión se produjeron dos más por bombas caseras coladas cerca de la entrada principal del edificio?, añadió el portavoz policial, que dijo sin embargo que"casi la totalidad de las víctimas se debieron al ataque suicida"La agencia de noticias Sada-e-Afghan precisó a través de su página web que cuando se produjo la explosión en el centro cultural tenía lugar un seminario en el que se debatía la ocupación soviética de Afganistán (diciembre 1979" febrero 1989). (EFE)