La víspera de Año Nuevo es una de las noches con mayor demanda de servicios de transporte en todo el mundo, ya que como es común consumir alcohol, lo pertinente es no conducir para llegar con bien a casa.La alta demanda de esa noche hará que las tarifas sean más altas de lo habitual, pero en el caso de Uber te decimos el secreto para evitarlas: programa tu viaje.Sabemos que en ocasiones es complicado, en especial al terminar la fiesta, pero puedes programar la llegada. Un ejemplo sería quedar con la familia y amigos en un lugar a determinada hora, ese viaje sí lo puedes pedir con anticipación garantizando así el mejor precio, ya que te aplica la tarifa vigente al momento de programar el servicio o un poco más alta, pero no al máximo que suelen llegar.Otra alternativa para programar tu viaje es cuando cenas con la familia y después de vas con tus amigos, esa hora sí se puede calcular.Si no crees estimar una hora, puedes ahorrar dinero con otras alternativas como compartir el viaje con tus amigos o familiares para dividir la tarifa.Es importante que por muy enfiestado que estés tengas en cuenta tu seguridad, por eso no te recomendamos UberPool .Para evitar cualquier posibilidad de estafa asegúrate que la marca, modelo y placa del automóvil coincida con la información que se despliega en la aplicación antes de ingresar al vehículo.Confirma el nombre del conductor y verifica que se vea como en la foto que se muestra en la aplicación.Comparte los detalles de cada viaje en tiempo real con la familia y amigos, incluida la ruta y la hora estimada de llegada.