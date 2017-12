/ 28 Dic, 2017 | El gobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, se pronunció sobre las protestas y situaciones violentas que se han presentado en varias zonas de la región insular en los últimos días y pidió a los ciudadanos a actuar con cordura pues"en los momentos difíciles se demuestra de qué estamos hechos"Manifestó que el Gobierno nacional es responsable de esta situación ya que juegan a ganar elecciones, pero no gobiernan."Esto está pasando en todo el país. No cumplieron con las promesas electorales y han hecho que el pueblo dependa de ellos. El hambre que padece nuestra gente es producto de las malas políticas que vienen sosteniendo?, expresó.El mandatario insular indicó que"ellos controlan el voto a través de la necesidad de la gente, pero este Gobierno no puede cumplirle a su electorado porque no hay producción en el país. Esto no va a mejorar pues el Gobierno no tiene cómo generar políticas distintas. Lo que han obtenido con el engaño, el pueblo se lo va a cobrar más temprano que tarde"Hizo un llamado a la población para que esté consciente que vienen comicios que permitirán cambiar al presidente de la República a fin de modificar la situación que se vive en el país."El próximo año vamos a elegir un gobierno que se parezca a su pueblo y que genere progreso y bienestar para todos los ciudadanos"Díaz hizo un llamado al vicepresidente ejecutivo Tareck el Aissami, a quien explicó que la seguridad del estado debe estar dirigida por el gobernador de la entidad."La mancomunidad de esfuerzos debe prevalecer en estos momentos de dificultad. Al Gobierno se le va de las manos la actitud del pueblo. Le pido a los comerciantes que tengan bien fortalecidos sus negocios y con seguridad en los mismos porque la gente está ávida de alimentos. Veo con preocupación el futuro del país?, advirtió.Díaz llamó al pueblo a no caer en estas situaciones de violencia."Somos personas trabajadoras y hemos sabido salir adelante de situaciones complejas. Somos más la gente de bien"TiquerasDurante los últimos días se han registrado hechos violentos en varios locales comerciales de la región insular: el caso más resaltante fue el de un galpón con embutidos en el sector Palguarime. Además, comunidades de La Isleta y El Dátil han trancado avenidas por incumplimientos en la entrega de CLAP y tiqueras.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi