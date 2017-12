VENEZUELA: Mejías asegura que CNE incurre en “inconstitucionalidad” al no convocar elecciones de la Alcaldía Metropolitana

La exrectora del Consejo Nacional Electoral , Sobella Mejías, afirmó que el Ejecutivo Nacional "abusa de poder y no respeta el Estado de Derecho" al no respetar lo establecido en la Constitución Nacional.En entrevista a Globovosión, Mejías, reiteró que el órgano electoral incurre en "inconstitucionalidad" al no convocar las elecciones de la Alcaldía Mayor, pues afirma que "está establecido en la Constitución ese nivel de gobierno y la Constitución todavía está vigente y, tanto es así, que el texto habla de un capítulo sobre la protección" a la Carta Magna.A juicio de Sobella Mejías, el camino más viable en Venezuela es "respetar la Constitución". "Es más aconsejable vista la situación que estamos viviendo todos los venezolanos".