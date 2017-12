/ "Estamos iniciando el cambio de los cables de acero, vamos por el número cuatro, que ya hemos cortado y retirado y que hoy será reemplazado por uno nuevo", señaló el alcalde José María Leyes durante una inspección en el viaducto, ayer. Agregó que hasta mediados de enero finalizará el cambio de torones y febrero se abrirá.El secretario de Infraestructura, Carlos Abasto, explicó que por el momento se ejecutan varios ítems del mantenimiento y que éstos van de acuerdo al cronograma planteado. "Se está realizando el trabajo de manera adecuada y vamos a tiempo, para principios de febrero estará todo terminado", anunció.Leyes afirmó que se realizan los trabajos complementarios de consolidación. "Además de los anclajes, se están haciendo los refuerzos de los pilotes que soportan toda la descarga del peso", dijo.Además, la estructura del puente contará con el refuerzo del tablero con fibra de carbono. "Estos diferentes refuerzos se están realizando incluso de manera única en Bolivia, no hay un puente al que se le haya hecho un mantenimiento de esas características", señaló .El Alcalde aseguró que con el mantenimiento que finalizará en un mes, se garantizará 30 años más de vida para el viaducto. Adicionalmente, se monitoreará sus condiciones de manera periódica.Con más de 22 años en funcionamiento, el viaducto no recibió ningún tipo de mantenimiento. La primera refacción se inició en 2017, todo 2016 estuvo cerrado.La prueba de ultrasonido ejecutada el año pasado reveló que el puente registró más de 1.100 metros de fisuras y los pilares una inclinación de 10 y 15 centímetros. Por esta razón se realizó la intervención inmediata y cierre del puente hasta la fecha.El Alcalde expresó que se realizarán mantenimientos de manera constante y permanente a los puentes del municipio. El siguiente que se intervendrá será el puente Antezana, al término de los trabajos en el viaducto de la Blanco Galindo.MantenimientoEl vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros de Cochabamba, Henry Claros, calificó de oportuno y urgente el mantenimiento del viaducto y dijo que los otros puentes deben recibir un control."Estas estructuras como están ubicadas en lugares con ciertas características, las condiciones climatológicas suelen cambiar sus condiciones, si están sobre un río o si reciben mayor tráfico vehicular", apuntó. Sugirió la necesidad de creación de una unidad de puentes, que la Alcaldía aún no gestionó, para que realice un monitoreo y no llegar a estados críticos.Inversión en la refacción. El mantenimiento del viaducto demanda más de 10 millones de bolivianos y está a cargo de la empresa china Vicstar.OPINIONES"De aquí en adelante, vamos a gestionar el mantenimiento de manera constante e integral de todas las infraestructuras de la ciudad de Cochabamba" . José María Leyes. Alcalde de Cochabamba"Se trata de una refacción importante en todos los elementos de la infraestructura, además del cambio de anclajes" . Carlos Abasto. Jefe de InfraestructuraCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi