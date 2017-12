/ José Altuve, quien fue uno de los pocos jugadores que soportó el proceso de reconstrucción de los Astros de Houston en camino al campeonato de este año, que dio esperanza a una ciudad devastada por el huracán Harvey, fue elegido Atleta Masculino del Año de The Associated Press (AP).El criollo lideró a los Astros a su primer título de la Serie Mundial con una victoria sobre los Dodgers de Los Angeles en noviembre y recogió el primer trofeo MVP de la franquicia en más de dos décadas un par de semanas después, informó AP.Y como su gran 2017 está llegando a su fin, el diminuto segunda base ya está buscando más. “Al ganar la Serie Mundial, ganar el JMV, sientes que tienes todo”, dijo Altuve a The Associated Press.”Pero mi punto de vista es intentar mejorar cada año y si ganamos una Serie Mundial, ¿por qué no ganar otra? Solo seguiré jugando para el equipo y seguiré jugando para mi ciudad, consideró”.jugador premio venezuelaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi