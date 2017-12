/ Adam Vinatieri , de los Potros de Indianápolis , es el único pateador en activo que cuenta con más de 500 goles de campo anotados. Registra 557 y se encuentra a nueve de superar al líder de todos los tiempos, Morten Andersen , quien es el único integrante del Salón de la Fama de la NFL en esa posición."No necesita el récord para ser el mejor de la historia, ya lo es. Vinatieri definió dos Super Bowl (XXXVI y XXXVIII, en los que Nueva Inglaterra venció a San Luis y Carolina, respectivamente) con dos de sus patadas en los últimos segundos de esos encuentros. Cuenta con cuatro campeonatos, mientras que Andersen no pudo ganar ninguno. La carrera de Adam también es más brillante porque consiguió todos sus logros en menos temporadas (22) que las que disputó el danés (25)", opina Martín Gramática, ex pateador de los Bucaneros de Tampa Bay, quien enfrentó a ambos entre 1999 y 2007.El argentino añade que Vinatieri tuvo un inicio de carrera complicado porque jugó con Nueva Inglaterra , que cuenta con un estadio abierto que hace que los pateadores padezcan los vientos, las lluvias y las nevadas. Mientras que Andersen sólo disputó tres campañas (2001, Gigantes, y 2002-2003, Jefes) con equipos que jugaban como locales en inmuebles no techados. Sus 22 temporadas restantes las disputó, en su mayoría, en domos."Por lo único que te preocupas cuando pateas en un domo es porque el centro sea bueno y que te detengan bien el balón. En un estadio como el de los Patriotas tienes que calcular la dirección del viento, que el terreno en el que se patea sea firme porque puede provocar resbalones. Además de que el centro y el que detiene el ovoide está más propenso a cometer errores", señala Gramática.Vinatieri tuvo un camino difícil para llegar a la NFL. Se graduó de la Universidad Estatal de Dakota del Sur en 1995. Se inscribió en el Draft de la NFL ese año, pero no fue seleccionado por ningún equipo. El golpe fue duro, pero no desistió en su sueño. Ese mismo verano obtuvo una prueba con los Almirantes de Ámsterdam de la desaparecida NFL Europa. Lo firmaron y al año siguiente fue reclutado por los Patriotas como agente libre por el entonces entrenador en jefe, Bill Parcells.La temporada de 1996 fue la primera en su carrera y en la que fue más impreciso. Falló ocho goles de campo –la cifra más alta en su carrera–, pero ayudó a que Nueva Inglaterra disputara por segunda ocasión en su historia el Super Bowl, que perdió 35-21 contra Green Bay.Vinatieri corrigió y se convirtió en uno de los pateadores más confiables de la Liga. Desde entonces sólo falló 96 de sus 626 intentos restantes. Actualmente tiene un porcentaje de efectividad de 84.3 por ciento, también superior al 79.7 que registró Andersen.El actual integrante del roster de Indianápolis es el jugador más longevo en activo de la NFL (45 años) y fue reconocido por la Liga como el mejor pateador de la primera década del 2000. También fue seleccionado en tres ocasiones al Pro Bowl (2002, 2004 y 2014) y posee el récord de más goles de campo anotados consecutivamente: 44, que estableció entre 2015 y 2016."Es indudable que será el segundo pateador que es inducido al Salón de la Fama y es probable que sea seleccionado en su primer año de elegibilidad. Si juega la temporada entrante seguramente romperá la marca de Andersen y será unánime el criterio de que es el mejor pateador en la historia de la NFL", asegura Gramática.Titanes corta mala racha y derrota a los Potros Tom Brady gana la batalla y no será castigado Manning deja su invicto en IndianápolisCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi