/ En esta ocasión, traemos los principales destinos ofertados por agencias de turismo nacionales, además de ideas para viajar entre grupos de amigos o con la familia.Jorge Mattos, gerente general de la agencia YAT Bolivia, comentó que normalmente se preparan paquetes de tres a cinco días y que el precio varía de acuerdo al destino que se escoja. En todos los casos, se consideran los días para viajar tanto de ida como de vuelta.A pocos días de que concluya el año, ya se van concluyendo las plazas para de los distintos paquetes, aunque todavía existen algunos espacios, dependiendo el destino y la agencia.En el caso de las agencias, ofrecen viajes ida y vuelta, programación de paseos y la fiesta de Año Nuevo, esto con transporte privado y distinta calidad de hoteles; se recomienda verificar las atenciones extras como los alimentos. Se puede contactar mediante páginas de Facebook o por teléfono para corroborar la disponibilidad.1. Villa TunariEl trópico cochabambino es una de las tradicionales ofertas que traen distintas agencias de turismo que ofrecen paquetes desde los tres días.Villa Tunari atrae a los turistas locales por su calor, el poder disfrutar de las piscinas y sus paisajes naturales. Entre los principales atractivos del lugar está el Orquideario, el parque ecoturístico Machía, el parque recreacional La Jungla, visitas a la localidad Paractito, las cascadas Tres Arroyos y las Cascadas del Amor.Los costos de las agencias oscila entre los 1.400 a los 1.600 bolivianos por persona.2. TotoraLa localidad de Totora se alista para recibir al Niño San Salvador el 1 de enero, por lo que se prepara una gran fiesta en su honor.Virginia Flores, habitante de Totora, contó que el festejo se realiza desde la víspera, la misma que coincide con la noche de Año Nuevo.El 31 se prepara la llegada del Niñito en la plaza principal con fogata y fiesta, organizada por los pasantes junto a música de banda y mariachis, además de villancicos y representaciones por parte de los lugareños.Totora es cotizado en Año Nuevo por la fiesta que puedo durar hasta una semana en que se van alternando los pasantes. El principal día es el 1 de enero, cuando se invita bebida y comida en el mercado principal a todos los asistentes.Si bien no existen paquetes turísticos a esta localidad, Flores comentó que se puede pasar tres días y cuatro noches con un presupuesta de 300 bolivianos por persona.3. TarijaLa chura Tarija es otro de los destinos tradicionales en estas fiestas. La ruta del vino, Tomatitas, San Lorenzo, entre otros atractivos turísticos, esperan a visitantes de todas las ciudades del país.Para este destino, el precio podrá variar según el tipo de transporte que se desea utilizar. Dentro los paquetes que hay en oferta se incluye el viaje por tierra en buses privados.Entre los paquetes que se observó, el precio no incluye la fiesta de Año Nuevo. Se puede encontrar ofertas desde los 500 hasta los 1.200 bolivianos por persona.4. Arica, ChileMuchos bolivianos aprovechan el feriado largo para ir a la playa y el destino más común es Arica, en Chile. En este caso, el tipo de transporte, ya sea por tierra o por aire, variará el precio. Además, al ser uno de los destinos más cotizados, se sugiere comprar los pasajes con días anticipación.Pasar el Año Nuevo a orillas del mar es uno de los principales incentivos para viajar al vecino país. Otros atractivos de esta ciudad son el Morro de Arica, el centro histórico, la península del Alacrán y la playa Chinchorro.En este caso no se considera fiesta privada porque se celebra en la playa a cielo abierto. Los paquetes están por encima de los 2.000 bolivianos por persona.5. Salar de UyuniEl icónico salar de Uyuni es otro de los destinos cotizados para disfrutar el fin de semana largo. Para este destino, existen paquetes de agencias locales y de países vecinos.Por lo general, se ofrecen tours de cinco días en los que se contempla la llegada al lugar y el paseo por el cementerio de trenes, el pueblo de Colchani, Momias de Coquesa, Isla Incahuasi, entre otros lugares turísticos.La agencia Inka Vacations, de Perú, promociona el lugar aclarando que "podremos tomarnos increíbles y creativas fotos", según publican en la oferta de su paquete. Además, preparan una cena y paseos nocturnos junto al brindes de Año Nuevo.Los precios por personas van al rededor de los 1.100 bolivianos.6. Lago TiticacaDesde hace unos años, el milenario lago Titicaca propone una opción diferente para recibir el Año Nuevo: pasar la noche en un crucero catamarán en medio del lago navegable más largo del mundo.Uno de los principales impulsores de esta alternativa es la Naval Boliviana, además de agencias más tradicionales, quienes ofrecen dos días de paseo por el lago con visitas a las islas de Pariti, Kalauta,Patapatani, Isla del Sol y de la Luna, entre otras comunidades donde hay guías locales que explican a los visitantes.La fiesta de Año Nuevo se realiza en el mismo barco junto a música en vivo y cotillón acorde a la fecha.El costo por persona es de 1.100 bolivianos y existen precios diferenciados para niños de acuerdo a la edad.7. CoroicoLa localidad de Coroico en los yungas de La Paz es otro de los destinos más cotizados. Uno de los principales atractivos es la saya