/ En 2016, el presidente de Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, afirmó categórico que "la única solución" para la industria era un "cambio de Gobierno", en referencia a las judicializaciones por alzasdes precios de planes de salud, conflicto histórico que este año se agudizó luego que el SII exigiera el pago de impuestos por las costas de tales procesos. Hoy, cuando esa frase cobra relevancia tras las elecciones, Caviedes es cauteloso. "Uno no puede esperar que el próximo gobierno resuelva los problemas de salud que no se han resuelto en los últimos 30 años", dice.Es que 2017 fue complejo para las Isapres, marcado por la quiebra de Masvida, acusaciones de infracciones a las normas de integración vertical y el ingreso de un UnitedHelath Group como nuevo actor, algo que que "agregará valor" a la industria, según destaca. Caviedes acusa al Gobierno actual de falta de "definición filosófica de hacia donde teníamos que avanzar en los términos de salud" y con igual enfasis propone al próximo avanzar en la cooperación público-privada. "Me parece una torpeza no utilizar la colaboración público- privada, y uso esta palabra tan dura porque hay gente que se muere si no se le entregan servicios médicos en forma oportuna", enfatiza.¿Qué es lo que más les preocupa? El gran problema del sistema privado de salud es la incertidumbre jurídica, (la falta de) reglas claras. No la hemos tenido por años. No se resolvió en el gobierno anterior de Piñera, y tampoco en este Gobierno.Sebastián Piñera tampoco se hace cargo directamente del tema en su programa… No, pero establece un índice de precios de la salud y si existe por ley, debiera ser tomado en cuenta por los tribunales. La judicialización se resuelve estrictamente bajando las costas que se les paga a los abogados.¿A qué debe apuntar una reforma? Modernizar el modelo de aseguramiento que ya tiene 36 años en Chile. Hoy es muy difícil pensar en aplicar una diferenciación de tarifas por sexo, algo que la sociedad ya no lo tolera. Pero eso requiere una ley. No basta la voluntad de los aseguradores para materializarlo.¿Cuál es su propuesta? Hace falta definir una visión de largo plazo sobre el rol del sistema privado en salud. Todo el sistema prestacional (clínicas, médicos, laboratorios) tiene su base en el financiamiento de las Isapres y, por lo tanto, al hablar de la viabilidad el sistema privado, hay que pensar necesariamente en las Isapres. Ahora tenemos un nuevo gobierno que cree efectivamente en la colaboración público- privada, pero tampoco tenemos certeza de que eso ocurra por cuanto no tiene mayoría en el parlamento. No sabemos si va a poder legislar sobre el sector.¿Es suficiente la propuesta en salud de SP? Como solución a corto plazo es útil. No obstante se debería dar una perspectiva más de largo plazo al sistema Isapre, darle la certeza jurídica que andamos buscando y abrir la discusión en torno a nuevas opciones de cooperación público- privada. Hablar de la concesión con "bata blanca", que es la entrega de los servicios médicos a concesionarios privados; de concesión geográfica, y de servicios de atención primaria. Son proyectos que apuntan a profundizar la colaboración público-privada, y que no están en el programa de Piñera.¿Ve otras debilidades? El programa trata de perfeccionar el sistema de salud público con un nuevo modelo de gestión. La mejora de la gestión de los hospitales públicos se está intentando desde 1973. Insistir en nuevos proyectos de modelos de gestión, nuevos gobiernos corporativos, es un poco más de lo mismo. Mayor colaboración público privada, ese es el punto.¿Qué esperan del próximo Superintendente? Que fiscalice tanto en el sector público como en el privado. Eso hoy no existe. El problema del regulador es que es una autoridad política elegida por el gobierno de turno. Debería ser independiente y por eso se requiere una modernización, un cambio en el gobierno corporativo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi