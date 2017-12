/ Según los datos entregados por el Sistema Único de Admisión (SUA), en nueve regiones del país los alumnos que rindieron la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y que egresaron este año de la educación media obtuvieron menos de 500 puntos en promedio en los test obligatorios de Lenguaje y Matemática.Además, el análisis realizado -que consideró 15 regiones- muestra que la de Arica y Parinacota es la que tiene el resultado más bajo, con 484 puntos (ver infografía). También presentan promedios menores las de Atacama (485), Tarapacá (487) y Aysén (489).A diferencia de lo que sucede en los extremos del país, en la zona central se concentran los mejores resultados, siendo la Región Metropolitana la que presenta el mejor promedio en Lenguaje y Matemática, con 518 puntos en promedio.Estos datos muestran que los peores resultados a nivel nacional están en las zonas extremas y principalmente en el norte de Chile.Para el académico de la U. Católica Ernesto Treviño, no se pueden atribuir estos resultados solo a problemas en los colegios. "Hay una situación social en las zonas extremas que debe ser considerada. Por ejemplo, en la Patagonia hay inestabilidad laboral y las familias van migrando y eso muchas veces corta o pone una pausa en el proceso educacional, y en la zona norte también hay patrones de migración y transformación social que influyen".Los resultados de la PSU preocupan a la Agrupación de Universidades Regionales (AUR) del Consejo de Rectores (Cruch), las que han planteado la necesidad de volver a contar con una bonificación especial para los estudiantes que no viven en Santiago, como existió hasta hace 12 años.El presidente de la AUR y rector de la U. de Playa Ancha, Patricio Sanhueza, explicó que "hemos planteado esta inquietud en el Cruch y hasta el momento no se han tomado decisiones al respecto, pero para nosotros es un tema relevante, porque hay regiones que tienen puntajes demasiado bajos".Una de las propuestas que se han conversado es otorgar una bonificación especial a los estudiantes de regiones en el caso de que decidan estudiar en los planteles que no se ubican en Santiago, según detalló Sanhueza.Esta ayuda, dijo el rector, es necesaria porque "las brechas en puntaje entre un joven que vive en una región y otro que habita en Santiago ha llegado a ser superior a 100 puntos y se han pensado alternativas porque no es responsabilidad del estudiante cuando hay un contexto económico desfavorable, menor calidad de colegios y condiciones de vida que no son las óptimas". Sanhueza detalló que una bonificación de puntaje debería considerar factores de distancia con el centro del país, niveles de pobreza o aislamiento y calidad de la educación en la zona que se mide a través de instrumentos como el Simce.El vicepresidente del Cruch y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, manifestó que si bien los instrumentos que se utilizan para seleccionar alumnos, en este caso la PSU, deben ser revisados periódicamente, no se debería atribuir a este test los resultados que se aprecian en las regiones."Sería inexplicable que las regiones obtuvieran promedio equivalente a las ciudades de mayor concentración urbana como Santiago, porque lo que hace esta prueba es medir las experiencias de aprendizaje acumuladas en el sistema escolar, por una parte. Pero, además, la herencia cultural que se trasmite por las familias a sus hijos y en ambos casos las regiones están estructural- mente marginadas de los mejores indicadores tanto en experiencia de aprendizaje en el sistema escolar, como en los indicadores de la transmisión de la herencia cultural".Valle advirtió que "corremos el riesgo de hacer cambios finalmente artificiales o puramente formales si en definitiva los instrumentos no van a reflejar las competencias logradas en el sistema escolar o le vamos a asignar puntajes diferenciados que pudiesen terminar ocultando las asimetrías que el sistema social tiene". Esto, dijo el rector, podría provocar que el déficit de conocimientos fuera corregido en las universidades afectando la calidad de la educación superior.Este podría ser uno de los temas que se discutan en la comisión de expertos que va a asesorar desde marzo al Consejo de Rectores en el marco de la revisión del actual sistema de admisión que están impulsando.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi