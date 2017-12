/ SANTIAGO.- A comienzos de septiembre la pareja de ex chicos reality Ignacio Lastra y Julia Fernández protagonizaron un grave accidente automovilístico en la comuna de Providencia. Tras chocar, el auto se incendió dejando al modelo chileno con el 90% de su cuerpo quemado y por varias semanas en estado de gravedad, dentro de su condición estable.Noticia relacionada Ignacio Lastra hace su primera publicación en redes después del accidente en que casi pierde la vida Tres meses más tarde, la evolución para el ex participante de "Doble Tentación" ha sido favorable. Sin embargo, algo que no se pudo mantener fue la relación que mantenía con la brasileña.Según confirmó el diario La Cuarta, la pareja finalizó su relación antes del fin de semana de Navidad . Lastra habría tomado la decisión para enfocarse en su recuperación. No obstante, se especula la aparición de una tercera persona.Noticia relacionada Modelaje y eventos: Así era el presente de los ex chicos reality accidentados La misma modelo, por otra parte, publicó este miércoles un mensaje de Navidad para sus seguidores. En él también dedicó unas palabras para su ahora ex pareja. " Quiero que sepas que te deseo todo de (lo) mejor en el mundo , siempre te voy a amar y principalmente respetar tus decisiones, (aunque) no concuerde con ellas", escribió.El ex chico reality continúa en la Unidad de Quemados de la Clínica Indisa, según constató el diario popular. La misma publicación añadió que el afectado podría salir del recinto médico en enero.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi