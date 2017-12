/ A partir de la fecha 20 de la Superliga , que se jugará del 16 al 19 de marzo, los clubes grandes tendrán que empezar a jugar a las 11 de la mañana por pedido de Fox Sports y TNT Sports, dueños de los derechos de TV del fútbol argentino.El tema es así: hasta que no termine el verano no podrán jugarse partidos antes de las 17 para evitar el calor. Recién el domingo 19 de marzo volverá el horario de las 11 de la mañana con la novedad de que estarán incluídos Boca , River , Racing y San Lorenzo . El que zafó es Independiente, que ya jugó a esa hora.Domingo 19/311hs Racing vs Patronato.Domingo 2/411hs Defensa y Justicia vs River.Domingo 9/411hs San Lorenzo vs Godoy Cruz.Domingo 16/411hs Unión vs Tigre.Domingo 23/411hs Tigre vs Huracán.Domingo 30/411hs Gimnasia vs Boca.Domingo 7/511hsTemperley vs Patronato.Domingo 14/511hs Partido a confirmar.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi