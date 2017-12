/ Ser desorganizado es costoso en términos de dinero y tiempo, pero si puedes convencerte a ti mismo de bajar un poco el ritmo de vida para organizarte, los resultados serán benéficos.Expertos estiman que cada hora gastada en planificar y organizar ahorra de tres a cuatro horas de tiempo que de otra manera se desperdiciarían.De acuerdo con un estudio del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), las personas que a menudo son consideradas como relajadas y con menor nivel de estrés han entendido la importancia de la organización y han adaptado su vida y hábitos a ésta. Por ello, aquí comparten algunos de sus consejos para ser más organizado y productivo.1. NO DEJAN QUE SE AMONTONEN COSAS EN SUS ESCRITORIOSPuedes pensar que sabes exactamente en qué pila de papeles está el documento que necesitas, pero te estás engañando a ti mismo si no crees que serías más productivo con un escritorio más limpio y ordenado.De acuerdo con el reporte del WEF, el solo hecho de organizar las cosas en tu espacio de trabajo ayuda a ponerlo en orden en la mente. Una investigación de la Universidad de Princeton reveló que cuanto más el cerebro es bombardeado por lo estímulos de ver un escritorio desordenado, menos podemos concentrarnos.2. NUNCA TOCAN LAS COSAS DOS VECESLas personas organizadas y productivas nunca ponen nada en un patrón de espera, porque tocar las cosas dos veces es una enorme pérdida de tiempo. Ellos aconsejan no guardar un correo electrónico o una llamada para atenderla más adelante. Tan pronto como algo capte tu atención, debes resolverlo, delegarlo o eliminarlo.3. NO RESPONDEN LOS CORREOS ELECTRÓNICOS EN CUANTO LLEGANLas personas productivas no permiten que su correo sea una interrupción constante. Además de verificarlo en un horario específico, aprovechan las características que priorizan los mensajes; por ello, establecen alertas para sus proveedores y clientes más importantes y guardan el resto para cuando su trabajo llega a un punto crítico.4. FUNCIONAN CON UNA LISTA DE TAREASCuando consolidas todo en una lista, siempre sabrás dónde buscar y dejarás de perder tiempo tratando de recordar qué lista tiene la información que necesitas.5. TIENEN UN ALTO NIVEL DE AUTOCONCIENCIA​Las personas altamente productivas y organizadas tienen una idea clara de quiénes son; conocen sus debilidades y ponen en marcha mecanismos que les ayudan a superarlas; por ello, aconsejan utilizar ayudas y rutinas específicas que funcionen con sus debilidades organizativas.6. HACEN TIEMPO PARA EL ALMUERZOTípico que estás muy ocupado y cuando volteas a ver el reloj, ya pasó la hora de la comida, por lo que terminas saltándola o comiendo unas donas o unas papas de la máquina de golosinas. Ambas son malas ideas.La dona te dará un impulso de energía que durará cerca de 20 minutos y después, tu nivel de concentración bajará a nada; en cuanto a saltarse la comida no sólo afecta tu concentración, sino también tu cintura: el peso que pierdes al saltarte comidas es el peso muscular que recuperas más tarde como grasa, de acuerdo con un estudio de la Universidad Estatal de Ohio.7. SE "COMEN UNA RANA"​"Comer una rana" es el mejor antídoto para la procrastinación; las personas ultraproductivas comienzan cada mañana con este "manjar". En otras palabras: hacen primero la tarea más engorrosa y menos divertida de su lista de tareas antes de hacer cualquier otra cosa. Después de eso, se liberan para ejecutar aquellas que les inspiran y entusiasman.8. SE DAN TIEMPO AL FINAL DEL DÍA PARA TERMINAR PENDIENTESEl mejor remedio para el desorden es separar unos 10 minutos al final de cada jornada para limpiar y ordenar su escritorio; aunque sabemos que es mejor hacer las cosas en ese momento, todos nos hemos detenido a la mitad de una tarea porque sonó el teléfono o alguien se detuvo en tu lugar para platicar. Esto no puedes evitarlo, pero pero puedes terminar el día resolviendo las cosas que dejaste a medio terminar.9. HACEN USO DE LA TECNOLOGÍA​La tecnología puede volvernos más productivos; ya sea que consideres filtros para tu correo para mantenerlo sin spam o usando aplicaciones como Evernote, la tecnología no siempre es mala; empleada correctamenre, puede ahorrar mucho tiempo.10. PLANEAN SU DÍA LA NOCHE ANTERIORLas personas organizadas y productivas se van a la cama cada noche con la certeza de lo que lograrán al día siguiente. En ese momento aclaran sus prioridades, de modo que una vez que comienza su día, es menos probable que se distraigan con "la tiranía de lo urgente".11. REÚNEN TODOCada minuto que pasan buscando algo que perdieron o tratando de recordar lo que se supone que tienen que hacer en ese momento, dañará tu productividad, lo que a su vez devora tu potencial. La buena noticia es que hay muchas herramientas que puedes usar para mantenerte organizado y productivo, por lo que incluso aquellos más desorganizados pueden poner en marcha un sistema para mantenerse bajo control.