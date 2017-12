/ 28 Dic, 2017 |ARIES : Necesita conversar más y relacionarse en ambientes menos estresantes. Busque salidas con amigos y afectos, no se encierre en su casa. Las debilidades humanas son aceptables, incluso es parte del todo. ¡Créame!TAURO : La energía mal empleada conduce a situaciones peligrosas o a preocupaciones incorrectas por asuntos que deberían progresar por méritos propios. Enfrenta con prudencia las situaciones nuevas que nunca has vivido.GÉMINIS : Ha llegado el momento de reflexionar sobre las posibles consecuencias que los días anteriores pudo haber tenido sobre tu salud y tu trabajo. Es importante purificar tus hábitos y volverte más racional y serio.CÁNCER : El trato con familiares puede resultar conflictivo este día, dispuestos a entorpecerse mutuamente. Es difícil corregir, pero si no lo hace tendrá que apartarse, aunque se sienta apoyado por alguien querido.LEO : Estás seguro de tus creencias espirituales y eso te hace sentir calma en tu interior. Hoy es un buen día para que medites sobre todas esas cosas que trascienden lo cotidiano, porque te abrirán el poder mental.VIRGO : Quizás te ves obligado a ejercer un papel paternal, dispuesto a ayudar a alguien. Las dificultades te ponen nervioso y no puedes impedir que salgan disparadas, sin medir el alcance de tus palabras. Se prudente.LIBRA : Analiza bien lo que deseas en el amor, porque puede que te equivoques en este momento con esos deseos. Mejor te tomas un tiempo para verlo claro. Dale espacio a tu corazón para saber la verdad de lo que sientes.ESCORPIO : Hoy está en alerta por una situación inquietante relacionada a alguien de su entorno. No le dé importancia a las cosas que realmente no la tienen. Usted puede resolver problemas y ayudar fácil a sus allegados.SAGITARIO : Es probable que durante el día de hoy sientas una irresistible atracción por todo lo misterioso en la vida. Pero recuerda que"el que busca encuentra" La verdad sirve para los demás, pero también para ti mismo.CAPRICORNIO : No desconfíe tanto, podría arrepentirse de su actitud. De ánimos a los demás y así, se lo devolverán a usted. Ha olvidado a una persona importante, llámala o visítala. Es buenos visitar a los amigos ¡Feliz Cumpleaños!ACUARIO : Durante esta semana tiende a incrementarse tu creatividad, pero es menester cuidar este aspecto. Urano en Aries, provoca una energía agresiva, impredecible y cruda que puede llevarte a situaciones conflictivas.PISCIS : Te encontraras en medio de una reunión repentina con gente que no conoces. Expondrás tus puntos de vistas claramente. Sera muy exitoso. Acepta las invitaciones que te propongan, terminarás pasándola muy bien.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi