SANTIAGO.- Nicole Solé es la gerenta general y socia de la empresa inmobiliaria de arquitectos de Smart Living -una tendencia que reúne varios pilares para llevar una vida más higiénica, sana y cordial- Exxacon. Según explica, en esta nueva forma de construir "no sólo hablamos del diseño, sino que hoy día estamos pensando en la seguridad, en la conectividad, en todos los temas tecnológicos, en la sustentabilidad, en cómo podemos aportar a la ciudad en vez de destruirla o destrozarla. Eso es un tema que nos está movimiento continuamente".La arquitecta de profesión y también una de las 100 mujer es líderes de 2017 , dice ser "muy feliz" con lo que hace. "Me siento una creadora innata, permanentemente en distintas etapas, no sólo en el producto que nosotros hacemos o en el proyecto que diseñamos como en el que estamos hoy día, sino en ir buscando nuevos barrios, en ir generando en la misma empresa nuevas áreas y la verdad es que me encanta porque encuentro que es un trabajo súper humano", continúa. Por otra parte, afirma que "al final cada uno de los proyectos son un poco un hijo de cada uno, o así lo siento yo, y desde el momento que por algún tema, o de post venta o por distintas cosas mi cliente no está contento, eso es lo que más me duele".Conoce a Nicole Solé, parte de #Creadores , la primera gerenta general de una inmobiliaria que trabaja por ambientes y lugares inteligentes.