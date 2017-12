/ SANTIAGO.- Se acaba el año y las noticias que ha dejado, tanto a nivel nacional como internacional, son muchas. En Chile, el 2017 estuvo marcado por las elecciones presidenciales, la participación de la selección chilena en las Clasificatorias a Rusia 2018 y los incendios forestales que azotaron la zona centro-sur.Todos estos hechos fueron destacados no solamente por los medios locales, sino que también por los del resto del planeta, que también hicieron énfasis en otros aspectos a veces más jocosos, que sin duda dieron la vuelta al mundo.Revisa aquí cuáles fueron los hechos noticiosos salidos de Chile que llamaron la atención internacional: La "ayuda" para Bomberos que no resultó La imagen fue transmitida en vivo por Canal 13, pero la vio todo el mundo. Ocurrió en enero de este año en Portezuelo, en medio de la emergencia por los incendios forestales en la zona centro-sur del país. Ahí, se mostraba cómo un hombre intentaba cortar con un hacha la cadena de un portón para permitir el paso de bomberos.El sujeto intentaba e intentaba, pero no lo lograba. Mientras, los bomberos se acercaban y era urgente abrir la reja. Pero vino la sorpresa: al lado había un espacio por el cual se podía pasar, el que fue ocupado por los voluntarios, frustrando el trabajo del hombre.El video resultó bastante cómico e incluso fue destacado por el popular conductor de TV estadounidense Jimmy Kimmel como uno de los virales del año.El perro ladrón de empanadas Se llama Orejón y vive en Andacollo, Región de Coquimbo. Antes de estas Fiestas Patrias era otro perro callejero más, pero su accidental aparición en un video robando una empanada mientras la vendedora de este producto daba una entrevista televisiva a Kuarta TV, dio la vuelta al mundo.El video, era que no, se viralizó, y medios tan importantes como la revista Time dedicaron notas a este episodio. Así, la publicación estadounidense afirmó que este can "se ha robado oficialmente el corazón de internet ".Mike Tyson y su fallido viaje a Chile El pasado 9 de noviembre, el ex campeón mundial de boxeo Mike Tyson debía participar en Chile en una actividad promocional de un canal de cable. Sin embargo, si bien pisó el aeropuerto de Santiago, no pudo salir de éste y fue devuelto a EE.UU. por la PDI. La razón: incumplir con la Ley de Extranjería, debido a que cuenta con antecedentes penales.Al tratarse de una figura del tamaño de Tyson, la noticia repercutió no sólo en los medios nacionales, sino que también en otros como la BBC y CNN, que se dedicaron a explicar los motivos que impidieron la entrada del deportista.Asimismo, el ex futbolista argentino Diego Maradona también reaccionó ante este hecho y criticó duramente a las autoridades nacionales.La eliminación de la "Roja" El hecho aún nos duele, pero hay que reconocer que fue una de las noticias que marcó nuestro año, tanto a nivel nacional como internacional. La eliminación de la selección chilena de fútbol del Mundial de Rusia 2018 caló hondo, y provocó diversas reacciones.En el mundo, se destacó la ausencia del bicampeón americano en la próxima cita mundialista. Algunos medios, como el argentino Olé, se refirieron al tema de forma irónica: "A Chile le salió el recurso por la culata" tituló, recordando el recurso a la FIFA que le valió tres puntos por secretaría.La "tradición republicana" chilena La Presidenta Michelle Bachelet llama por teléfono a Sebastián Piñera, lo felicita por su triunfo en las elecciones y se compromete a tomar desayuno con él en su casa al día siguiente. El hecho no es inédito y en Chile ya es común que ocurra algo similar tras unos comicios presidenciales. Pero al mundo al parecer no.En Argentina, por ejemplo, el diario Clarín destacó que estos episodios "muestran la convivencia democrática en Chile", y agregó que "los dos gestos contrastan con lo que ocurrió en la Argentina, donde Cristina Kirchner (ex Presidenta) y Mauricio Macri (electo en 2015) no acordaron ni siquiera cómo realizar la ceremonia de traspaso de mando".Asimismo, El País resaltó el "estilo chileno", destacando también el gesto del candidato perdedor, Alejandro Guillier, quien minutos después de consumada su derrota asistió al comando de Piñera para felicitarlo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi