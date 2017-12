/ Titular de la PCM fue ratificada por el Jefe del Estado.// "Acepto esta responsabilidad en virtud del compromiso que tengo con el Gobierno", señala. // Reitera su compromiso de trabajar por la reconstrucción con cambios.28/12/2017La jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, afirmó que seguirá apoyando al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y su equipo ministerial lo respaldará en el camino hacia la reconciliación nacional, propiciando el cierre de heridas y asegurando una mirada conciliadora y optimista hacia el futuro. Fue al comentar que "el Presidente ha decidido ratificarme su confianza para seguir apoyándolo, y yo he aceptado esa responsabilidad". Por la noche, el Jefe del Estado informó que trabaja, junto con Aráoz, en la reestructuración del "Gabinete de la reconciliación". Más temprano, en conferencia de prensa ofrecida al término de la sesión del Consejo de Ministros, Aráoz afirmó: "En estos últimos días hemos realizado una evaluación integral del Gabinete, con el propósito de determinar de qué forma podemos trabajar a futuro en esa buscada reconciliación". Mirada Sostuvo que se trabaja "en esta mirada de lo que puede ser el Gabinete en los próximos días, para mejorar nuestra gestión, para acercarnos más al pueblo y, la verdad, llevar a una situación de reconciliación certera". Aráoz renovó su compromiso de trabajar duramente por la revolución social y la igualdad entre hombres y mujer es. En este punto, puso de relieve la publicación de la ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujer es, y dijo que esta norma fue una iniciativa suya. "También seguimos trabajando en la reconstrucción con cambios, para que nuestras regiones afectadas por El Niño Costero sigan recuperándose […]. Tenemos que seguir luchando contra la anemia y la corrupción". Reparaciones La presidenta del Consejo de Ministros reveló que ayer se firmó un decreto supremo que incorpora a las víctimas en el pago de reparaciones, individuales y colectivas, por 33 millones de soles. En la misma dirección, agregó, ayer se aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos, que garantiza la atención a las poblaciones más vulnerables de nuestro país. "No vamos a cejar en ese compromiso de defensa plena de los derechos humanos, pero queremos la reconciliación, queremos un país en paz, un país que vea que el pasado doloroso tiene que comenzar a curarse". Ratificó asimismo su voluntad de diálogo permanente, no solo con el Legislativo, sino también con toda la sociedad porque el país requiere de consensos. "Mi voluntad de diálogo como primera ministra sigue abierta y trabajaré arduamente para encontrar los consensos que nuestro país exige. A los familiares de las víctimas les decimos que nuestras puertas están abiertas para seguir conversando, para seguir hablando en una total reconciliación de nuestro país. Y serán escuchados para que el Estado pueda seguir asistiéndolos y acompañándolos en lo que sea necesario". Protesta Tras indicar que es un derecho fundamental de todo ciudadano protestar por aquello que considere injusto, Aráoz instó a que el ejercicio de este derecho sea siempre pacífico y no afecte la voluntad de otras personas. "En este gobierno democrático siempre lucharemos por proteger los derechos de todos los peruanos y las peruanas. Nuestro corazón está puesto en el Perú". La jefa del Gabinete Ministerial recalcó que el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori cumplió todas las normas establecidas en la ley. En ese contexto, negó que haya sido una decisión repentina. Consideró que este caso debe servir para sentar precedente, a fin de implementar una política de indultos humanitarios que permita hacer más expeditiva la atención de reos que lo requieran, de forma que no mueran en un establecimiento penitenciario. Explicó que el "aparente silencio" guardado tras el anuncio del indulto humanitario respondió a un pedido del Jefe del Estado por la "unidad, reconciliación y reflexión profunda". "El domingo pasado, nuestro presidente Kuczynski tomó una decisión que le confiere la Constitución Política, que fue la de otorgar un indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori". Insistió en que esta decisión no fue repentina, sino que hace varios meses el Mandatario ha seguido y estudiado la salud del exgobernante Fujimori, y lo había manifestado abiertamente. Íntegra "Desde el inicio de mi gestión como presidenta del Consejo de Ministros también anuncié que el indulto humanitario del expresidente Fujimori no formaba parte de la agenda política de mi gabinete. Esto es cierto. Esta es una decisión del Presidente de la República, siguiendo las normas que estaban dentro de la Constitución y la ley. No ha habido modificatorias legales para hacer esta operación". Recalcó que ella es una persona íntegra y que no hubo negociación alguna a cambio del indulto humanitario durante el debate de la moción de vacancia presidencial. En la conferencia de prensa también participaron el flamante ministro del Interior, Vicente Romero, y el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza. Asesor del Minjusdh El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos revisa la designación de Ramiro de Valdivia Cano como asesor de ese portafolio, tras los cuestionamientos que se le hacen, informó el titular de este sector, Enrique Mendoza. De Valdivia Cano fue designado asesor del despacho viceministerial de Justicia. "Estamos reconsiderando esa decisión, pero debemos también considerar que es un juez que se acaba de jubilar y es asesor en gestiones de su especialidad […]. No le debiendo nada a la sociedad; sin embargo, estamos revisando este caso". Por otro lado, Mendoza reafirmó que no existieron irregularidades en el proceso de indulto al expresidente Fujimori, el cual se realizó conforme a ley, por lo que descartó que este beneficio haya sido producto de una negociación. Reiteró que este proceso se inició el 11 de diciembre pasado, antes de que se comenzara cualquier debate en el Congreso por la moción de vacancia presidencial. Por su parte, la Defensoría del Pueblo solicitó al presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Juan Falconí, la remisión de la copia íntegra fedateada del expediente que sustentó el indulto y derecho de gracia concedido a Fujimori. 24 de diciembre último se otorgó indulto humanitario a exmandatario Alberto Fujimori.