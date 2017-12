/ Uno de los funcionarios de gobierno renunciantes, tras el indulto a Alberto Fujimori , es Roger Rodríguez . Aquí comparte sus razones.En su carta de renuncia, usted argumentó que el ex presidente Fujimori no calificaba para el indulto humanitario. ¿Bajo qué argumentos afirma eso?He sido miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales entre 2013 y 2015 y nunca, en mi experiencia, hubo un diagnóstico de las características que se aprecian en el acta médica de Fujimori que haya justificado un indulto humanitario.¿A qué parte del diagnóstico se refiere?Las arritmias cardiacas y los cuadros de depresión, evidentemente, se pueden presentar en ciertos internos, adultos mayores, como consecuencia del encierro. Pero, en ningún caso, estas características han justificado un indulto humanitario.Para su edad, ¿Fujimori se encontraba en buenas condiciones de salud?El ex reo tenía las mejores condiciones carcelarias que podía tener un interno en el país. La calidad de su encierro era alta, tenía un cuarto en el que podía pernoctar con comodidad, una sala específica, una zona abierta para cultivar sus plantas, gozaba de la alimentación que él elegía, tenía una atención médica solo para él y, eventualmente, podía ir a una clínica.Usted también señaló que hubo eventos que "carecían de verosimilitud" para sustentar el indulto. ¿A qué se refería?La razón fundamental que ha pesado en la valoración del presidente Kuczynski fue la de salvarse de la vacancia gracias al voto de diez legisladores fujimoristas. Eso obedeció, como lo señalaron los propios congresistas, a la llamada directa de Fujimori. El mandatario ha tenido una valoración política y, cuando eso sucede, un indulto humanitario es inválido.Pero existieron informes médicos.Yo podría aceptar que los informes médicos son correctos y que se ajustan a la realidad, pero con ese diagnóstico no se ha justificado antes un indulto humanitario.Entonces, para usted, ¿Alberto Fujimori no debería haber sido indultado?El indulto concedido a Fujimori es nulo y, como es así, todo debería regresar a su estado anterior: el ex presidente debe estar en prisión.Vea también Congresistas piden la renuncia del presidente Kuczynski Fabio Capello: "Bonucci no sabe defender" El tema de hoy: La soledad de PPK Sorpresa, sorpresa ¿De sicario a guardaespaldas de una trabajadora sexual? Esto hace 'Gringasho' [FOTOS] El indulto a Alberto Fujimori Natale Amprimo Plá: "El indulto ya generó efectos irreversibles"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi