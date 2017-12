/ Instagram es la red social que probablemente tiene el mejor índice de crecimiento en el último año, mucho tiene que ver que ha lanzado nuevas funciones y herramientas. Sin embargo, el nuevo cambio que está ejecutando la plataforma de fotos y videos propiedad de Facebook podría no gustarle a todos lo usuarios.Es un hecho que las redes sociales se han convertido en un factor neurálgico para la actividad en diversos sectores, no sólo por que fomenta la interacción de los usuarios, sino por que es un canal y herramienta para negocios, publicidad y marketing . Un dato que lo demuestra es que en 2017, ya son más de 2 mil 460 millones de usuarios de este tipo de plataformas, según datos de eMarketer.Esto obliga a que las compañías buques formas de generar mayor tráfico en sus redes; la batalla por los usuarios es muy cerrada. Instagram es una de las apps que ha hecho muchos cambios, pero este último podría no ser tan exitoso.Según diversos reportes, la plataforma de fotos y videos está agregando publicaciones recomendadas en los feed de los usuarios. La nueva sección denominada "recommended for you" (o "recomendado para ti") ya se había probado hace algunos días pero al parecer ahora se está activando de manera paulatina en los usuarios en general.El problema, es que al parecer a los usuarios que ya comenzaron a notar esta nueva sección, no la han recibido con agrado; comentarios en Twitter critican y cuestionan a Instagram que les promueva cuentas que ellos no buscaron.El cambio en esta ocasión no la hace parecerse (o copiar) a Snapchat, sino a otras redes sociales como Facebook y Twitter que ofrecen contenido a sus usuarios con base en sus hábitos de navegación y uso de las plataformas.La diferencia, es que, al parecer, las publicaciones recomendadas solo aparecerán una vez que haya visto todas las publicaciones nuevas en el feed de los usuarios, según explicó un vocero de Instagram a TechCrunch. Además, se señala que es una función que se puede suprimir desde la configuración de Ayuda.Más allá de ‘diferencias’, lo cierto es que este tipo de cambio más que tener el objetivo de mejorar la experiencia de usuario, está dirigido a promover el tráfico hacia ciertas cuentas, cómo contenidos promocionados o relacionados con marcas y servicios. De alguna manera afectará el tráfico orgánico y estimulará la rotación de diferentes tipos de cuentas, algo que podría incrementar los ingresos por publicidad de Instagram pero en detrimento de la experiencia de los usuarios.Fuente/ merca20.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi