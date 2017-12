/ María Gracia Sosa, de 29 años, es la ganadora de la última edición del programa Master Chef en Uruguay. La venezolana, médica de profesión, es la primera mujer en quedarse con el galardón en ese país.Sosa abandonó Venezuela en 2014 en busca de una mejor calidad de vida, ella cuenta que fue víctima de un "secuestro exprés" cuando era estudiante universitario en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Cuando terminó sus estudios decidió irse a Uruguay donde, con ayuda de su novio, pudo estabilizarse y concentrarse en, lo que afirma ella, es su segunda pasión: la cocina.La madre, su inspiraciónElla cuenta que desde niña ha sentido inclinación culinaria, "mi madre siempre me incluyó en la cocina. Me daba un pedacito de masa y yo hacía mi propia arepa", contó Sosa sobre su infancia."Cuando crecí empecé a preparar postres en mi casa y las tortas de cumpleaños para mis amigos", pero que luego estudiar medicina le "quitó mucho tiempo, ya que siempre quise hacer algún curso de cocina, pero no pude", dijo.Ya establecida en tierras charrúas, Sosa envió el formulario por internet al programa, la llamaron para una segunda instancia donde tuvo que llevar un plato preparado y en la fase final para clasificar tuvo 60 minutos para cocinar y cinco minutos para presentar el plato frente a un jurado. Finalmente, logró clasificar para la competencia de cocina que tuvo 18 semanas de duración.La venezolana continuaba trabajando como médico y cuando regresaba a su casa leía sobre cocina y luego practicaba durante horas. "Fueron semanas muy demandantes para mí. Pero valió la pena, fue un placer ir a las grabaciones", detalló Sosa.De todos los participantes, Sosa no era la única extranjera, ella afirma que aprendió sobre la gastronomía de Uruguay como de otros países. El programa cuenta con 18 participantes, todos sin experiencia previa en la cocina.Durante la competencia se va eliminando a un participante por semana mediante una "ronda de eliminación" donde los concursantes preparan el plato de su preferencia, pero con un ingrediente que les asignan los jueces. Venezuela siempre presenteA lo largo de la competencia Sosa realizó múltiples platos. En la gran final, preparó una variante del chivo en coco con cordero. Para el postre, realizó un mousse de parchita con chocolate. "Quise resaltar mis orígenes como venezolana" comentó la cocinera.El jurado estuvo conformado por Sergio Puglia, Laurent Lainé, Lucía Soria y para dar el veredicto final estuvo presente el chef español Joan Roca."Yo creo que el postre fue lo que hizo la diferencia", comentó la chef. Sosa también afirmó que aquí en Venezuela solía tomar mucho jugo de parchita y comer bastante chocolate, lo que la inspiró a realizar el postre final.Cuando Roca dio a conocer al ganador, "me temblaron las piernas, no podía creer que yo había ganado el MasterChef", afirmó ella sobre el momento del anuncio.Para ella, lo importante no fue ser la primera venezolana en ganar el concurso, fue haber cumplido su sueño de cocinar y participar en la competencia.Por ganar la competencia, Sosa recibió varios premios que incluyeron 200.000 pesos uruguayos, un vehículo, un curso de especialización culinaria en el Instituto Crandon y un viaje a España."Mi madre y mi novio fueron fundamentales para mí, dijo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi