Ante la escasez, el desabastecimiento y los altos costos de los insumos y repuestos del parque automotor, para los transportistas de la ruta suburbana Caracas-La Guaira, el pasaje no debe ser menor a los bs. 3.500. Aunque al ajuste de la tarifa se le ha venido dando largas de manera oficial, se espera que en los próximos días sea el propio Ministro del Transporte y el Vicepresidente de la República, los que anuncien los nuevos precios del pasaje.Raúl Rojas, directivo de la línea Malavé-Villalba, explica que un neumático de la medida 825-20, para el vehículo Encava que prevalece en esta ruta, oscila entre los 16 y 20 millones de bolívares, mientras que un aceite de motor no baja de los 7 millones de bolívares."La situación es difícil. Lo ideal es que podamos acudir a los establecimientos y poder encontrar y adquirir los insumos y repuestos. Los paliativos que ha venido dando el gobierno no son suficientes. La última vez que accedimos a una jornada para la entrega de insumos de 221 unidades sólo se hizo entrega de 34 pailas de aceite?, dice.En lo que respeta a la instalación del Estado Mayor del Transporte por parte del alcalde, José Alejandro Terán, asegura que se trata de"más de lo mismo" Considera que en determinadas circunstancias, el gobierno suele presentar alguna propuesta que al final no conlleva a ninguna solución definitiva."El gobierno sabe el tamaño de la problemática, pues no tiene ni siquiera la capacidad para rehabilitar su propio parque automotor, menos podría dar respuesta a estas alturas a las demandas del sector.?, señala.Rojas cuestiona la creación de comités de usuarios cuyas propuestas sólo buscan hacerles acreedores de unidades pero no mejorar el servicio."Yo los desconozco pues inclusive en las experiencias anteriores, las unidades otorgadas al poder comunal han servido hasta de habitación y no para prestar el servicio y tenemos pruebas de ello. Yo los invitó a que también creen el comités de usuarios de las playas y balnearios, del turismo, de otros sectores y áreas de servicio que también deben mejorar?, advierte.Unidades de transporte que cubre la ruta Caracas – La Guaira no cubren sus gastosUsuarios exigen evitar la especulación Mientras los transportistas sostienen la necesidad de establecer una tarifa no menor a los bs. 3.500, los usuarios del servicio, exigen que se evite la especulación en el cobro del pasaje, que puede llegar hasta a bs. 15 mil o más, según sea las circunstancias. Ana López, labora en la ciudad capital y a diario padece las penurias de un transporte ineficiente y de una ausencia de autoridad."Todos los días es igual. Cobran como mejor les parezca, y si se presenta alguna situación como lo ocurrido recientemente con la gándola en el túnel, es peor. Esos días estuve ausente en el trabajo, porque el sueldo lo dejaba en pasaje. Ya estoy pensando en dejar el trabajo porque trabajo para pagar el pasaje?, dijo.