/ Dónde está la inversión de 100 mil millones dólares que en 19 años anunció el Gobierno nacional en inversión para el Sistema Eléctrico Nacional. Las cuentas están en el informe por los hechos de "corrupción" en las empresas estatales, que procesó la Asamblea Nacional y que en los últimos días volverá a sustentar con fallas eléctricas sucedidas en víspera de navidad en Zulia. Los reflectores apuntan a Corpoelec.Con los "apagones" en Zulia las investigaciones se intensifican. Nora Bracho, diputada y miembro de la Comisión de Contraloría de la AN, precisa en rueda de prensa, desde la sede de la extinta Enelven, en Maracaibo, donde pide respeto para el Zulia, que hubo "robo" -de recursos públicos- y ahora los resultados los sufren "todos" los zulianos. "De quién es responsabilidad. Hasta cuándo le mienten al país. Toda Venezuela sabe que no han invertido", dice Bracho, quien apunta al Gobierno "rojo rojito".La asambleísta por Un Nuevo Tiempo, acompañada de parlamentarios nacionales, regionales y dirigentes, exige a Corpoelec cesar los cortes. "No hay respuesta del ministro, ni del gobierno Omar Prieto (gobernador del Zulia), que dijo que utilizaría sus influencias para mejorar el sistema eléctrico de la región y todavía esperamos. Han sido días de calamidades. Le estamos diciendo al ministro (Luis) Motta Domínguez, basta ya!".Bracho critica el "irrespeto" al estado. "Un estado en el que el servicio eléctrico es una necesidad no es un lujo" por el clima que en estas fechas baja pero a marzo retoma el alto consumo de energía y necesita un servicio estable. "UNT exige que cesen los apagones. Merecemos un servicio contante, permanente y bueno".Y el fiscalEl abanico de casos de "corrupción" reposa en un expediente presentado al Ministerio Público, precisa Elías Matta, diputado. "Personas claves" saben el destino de las -supuestas- inversiones. "En esta investigación están: Nervis Villalobos, detenidos en España por corrupción y lavado de dinero en EEUU, y el señor Javier Alvarado, ambos fueron los que manejaron el decreto de emergencia del 2009, de la era Chávez". Junto al "bolichico Alejandro Betancourt, el más importante de Venezuela que se robó todo el dinero".Qué pasó con los recursos de la planta Ramón Laguna, en la que se contrató mantenimiento "que no se hizo", cuestiona, agregando, además, el convenio con los chinos para la Termozulia. Y "se dijo que produciría más de mil 500 megavatios y no llega a 800".Matta recalca que si el Ministerio necesita más datos, con mirar "la barcaza de San Timoteo hundida" puede continuar. La inversión "fueron de 140 millones de dólares" -perdidos-. Y "con la planta de Bachaquero y la compra de turbinas, que no se hizo la infraestructura y se gastaron 850 millones de dólares".